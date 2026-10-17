Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la nord de Plauru, în apropierea graniței. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol

Nouă alertă în apropierea graniței României cu Ucraina, noaptea trecută, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Plauru. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

Țintă aeriană detectată la granița României

„Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua pe teritoriul Ucrainei, înspre granița cu România, la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a anunţat, azi dimineaţă, MApN, într-un comunicat.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01.54 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 0.10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

O dronă a pătruns în spațiul aerian în noaptea dinspre miercuri spre joi

Reamintim că, joi dimineață, un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din estul judeţului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în apropierea Insulei Şerpilor, deasupra Mării Negre. Șii atunci, MApN a confirmat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

De asemenea, o alertă de securitate a fost declanșată la Marea Neagră, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național al României, deasupra apelor teritoriale din dreptul localității Sulina. Incidentul a mobilizat de urgență avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor spanioli dislocați sub comandă NATO, în timp ce populația din nordul și estul județului Tulcea a primit avertizări prin sistemul RO-Alert.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, sistemele radar de supraveghere ale Armatei Române au detectat inițial un grup de ținte aeriene care evoluau în apele internaționale, în proximitatea Insulei Șerpilor.

Pentru monitorizarea îndeaproape a situației, comanda militară aliată a ordonat decolarea a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, spaniolii executând în prezent misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

Semnalul radar al dronei a dispărut după un minut

Pătrunderea neautorizată s-a produs la ora 01:30, când una dintre drone a fost înregistrată evoluând aproximativ un minut în spațiul aerian românesc, la sud-est de Sulina.

La scurt timp după interceptarea pe traiectoria monitorizată, semnalul radar al aparatului fără pilot a dispărut de pe monitoare. La câteva ore distanță, stațiile radar au detectat un al doilea grup de ținte suspecte la circa 77 de kilometri est de Insula Șerpilor.