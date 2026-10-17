Beyoncé, apariție rară alături de fiicele sale, Blue Ivy și Rumi. Cum au fost fotografiate cele trei

Beyoncé a apărut în public alături de fiicele sale, Blue Ivy și Rumi, la deschiderea Knowles-Rowland House din Houston. Ce ținute au purtat cele două fete și ce a declarat Jay-Z despre talentul muzical al fiicei sale mai mari.

Beyoncé a participat alături de fiicele sale, Blue Ivy, în vârstă de 14 ani, și Rumi, de 9 ani, la un eveniment organizat în Houston, orașul lor natal. Artista, Kelly Rowland și Tina Knowles au marcat deschiderea unui centru de locuințe destinat persoanelor care au nevoie de sprijin pe termen lung. Cele două fete au fost fotografiate alături de mama lor în timpul ceremoniei, iar Blue Ivy a luat parte și la tăierea panglicii, potrivit people.com.

Beyoncé a participat la un eveniment special alături de fiicele sale

Blue Ivy, în vârstă de 14 ani, și Rumi, de 9 ani, au fost fotografiate alături de mama lor, Beyoncé, la un eveniment organizat marți, 13 octombrie 2026, în Houston, Texas. Artista a participat la ceremonie împreună cu Kelly Rowland, fosta sa colegă din trupa Destiny’s Child, și cu mama sa, Tina Knowles.

Evenimentul a marcat deschiderea Knowles-Rowland House, un centru cu 31 de locuințe permanente, destinat persoanelor care au nevoie de sprijin pentru a-și asigura o locuință. Clădirea a fost refăcută după ce a fost avariată de uraganul Harvey, în 2017.

La ceremonie au fost prezenți membri ai familiei, apropiați și reprezentanți ai comunității locale. Blue Ivy a luat parte la tăierea panglicii, ținând în mână o pereche de foarfece.

Cum au fost îmbrăcate Blue Ivy și Rumi

Pentru eveniment, Blue Ivy a ales un top verde, în stil sport, blugi gri și pantofi cu toc închiși la culoare. Adolescenta și-a prins părul în coadă și a stat între Beyoncé și Kelly Rowland în timpul ceremoniei.

Rumi a purtat o rochie neagră, asortată cu un pulover negru cu margini albe. Spre deosebire de sora sa mai mare, fetița a optat pentru pantofi sport. Și-a prins părul în coadă, la fel ca Blue Ivy, și a stat în fața mamei și a surorii sale, în timp ce Beyoncé a ținut-o în brațe.

Cele două au fost însoțite și de bunica lor, Tina Knowles, în vârstă de 72 de ani. Aceasta a purtat un sacou negru și pantaloni asortați și a stat pe scenă alături de Kelly Rowland, în vârstă de 45 de ani.

Nu s-a precizat dacă Jay-Z, soțul lui Beyoncé, în vârstă de 56 de ani, și fiul lor, Sir, în vârstă de 9 ani, au fost prezenți la eveniment.

Blue Ivy și Rumi au urcat pe scenă în timpul turneului mamei lor

Cele două fete au mai apărut alături de Beyoncé în timpul turneului „Cowboy Carter”, desfășurat între 28 aprilie și 26 iulie 2025. Blue Ivy și Rumi au urcat pe scenă în timpul interpretării piesei „Protector”, iar Blue Ivy și-a demonstrat mișcările de dans și în timpul altor melodii, printre care „America Has a Problem”.

După participarea la turneu, fetele au avut câteva apariții publice. În iulie, Blue Ivy s-a alăturat ambilor părinți pe scenă, la seria de concerte organizate pe stadionul Yankee pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la începutul carierei lui Jay-Z.

Ce a dezvăluit Jay-Z despre talentul muzical al fiicei sale

Într-un interviu acordat revistei GQ în martie 2026, Jay-Z a vorbit despre aptitudinile muzicale ale fiicei sale celei mari. Rapperul a spus că Blue Ivy cântă foarte bine la pian și că are auz absolut, ceea ce îi permite să recunoască notele muzicale fără să aibă nevoie de un reper sonor.

„Nu ne lasă să îi luăm un profesor. Nu vrea ca asta să devină o meserie. Dar are auz absolut. Dacă aude o melodie, spune: «Mai pune-o o dată», apoi învață singură să o cânte”, a povestit Jay-Z.

Artistul a continuat, explicând că talentul fiicei sale este unul natural, dar că este mândru mai ales de efortul depus pentru a ajunge pe scenă.

„Asta înseamnă pur și simplu talent. Nu muncește pentru asta. Pentru lucrul acesta a muncit, iar asta mă face mândru, pentru că a luptat pentru ceva ce și-a dorit cu adevărat”, a continuat el.