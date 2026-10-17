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Ce schimbări a făcut Andreea Bălan în echipa de dansatori după ce a încheiat colaborarea cu Petrișor Ruge: „E foarte tare”

Andreea Romaniuc Archip
Andreea Romaniuc Archip
Jurnalist
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Andreea Bălan
Andreea Bălan Sursa foto: captură video
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Andreea Bălan reușește să vină în fața publicului cu un pachet complet: muzică, dans, costume. În interviul exclusiv acordat pentru Libertatea, artista ne-a povestit despre noul album, cele 10 videoclipuri pe care le lansează, dar și despre formula de scenă după ce a încheiat colaborarea cu Petrișor Ruge.

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Apreciată pentru show-urile complexe și energia transmisă în concerte, Andreea Bălan continuă să își surprindă publicul cu proiecte muzicale speciale. Artista a trecut printr-o etapă de reorganizare a echipei sale de pe scenă, adaptându-și conceptul artistic pentru a le oferi fanilor o experiență vizuală și auditivă de excepție.

Andreea Bălan într-un show de modăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Lăsând în urmă colaborarea cu Petrișor Ruge, vedeta s-a concentrat pe noua formulă de dansatori și pe lansarea unui album special înregistrat alături de bandul său live.

Prezentă la Gala Nu există nu se poate, unde a defilat într-o prezentare de modă, ea ne-a mărturisit că experiența nu a fost deloc complicată față de ce acrobații face pe scenă alături de dansatorii săi la concerte.

Andreea Bălan, album unplugged și 10 videoclipuri filmate în două zile

Pentru a marca o nouă etapă din cariera sa, artista aduce în atenția publicului un proiect de suflet.

„În luna august, împreună cu bandul meu, am înregistrat și am filmat un album unplugged. Se numește «Andreea Bălan – Pentru totdeauna unplugged». Sunt 12 piese în total, piese adunate de-a lungul carierei, cântate, reinterpretate împreună cu bandul meu live. Am filmat și 10 videoclipuri și lansez acum un videoclip pe săptămână, iar albumul îl găsiți pe toate magazinele digitale. Merită ascultat pentru că, într-o eră a AI-ului, când toată lumea folosește AI ca să cânte, eu m-am reîntors la muzica adevărată și împreună cu bandul meu am făcut ceva de super calitate”, a povestit Andreea Bălan pentru Libertatea.

Volumul mare de muncă nu a speriat-o pe artistă, care a reușit performanța remarcabilă de a filma la foc automat cele 10 videoclipuri.

„A fost destul de simplu pentru că noi am și cântat live în același timp și am filmat șase într-o zi, patru într-o zi. Arată diferit, stylingul e diferit, locația e schimbată”, a adăugat cântăreața.

Ce schimbări a făcut Andreea Bălan în echipa de dansatori

După încheierea etapei în care evolua pe scenă alături de Petrișor Ruge, Andreea Bălan se bazează pe o echipă de dansatori cu care pune în practică show-uri spectaculoase.

„Tot timpul îmbunătățesc show-ul, tot timpul repet cu echipa mea, cu dansatorii și cu bandul și concertele noastre sunt spectaculoase. Am patru dansatori băieți acum, plus opt fete, 12 în total. E foarte tare pentru că fac o priză cu unul, o priză cu altul, altul mă aruncă. Nu am făcut casting, îi aveam deja de la Sala Palatului din martie. La acel concert grandios am avut 20 de dansatori, iar din cei 20 au rămas 12 pe care îi iau constant în concerte. Am rămas cu patru băieți, cei mai buni, i-am ales să meargă cu mine în continuare”, a explicat Andreea Bălan pentru Libertatea.

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Tags: Muzică vedete Andreea Bălan
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