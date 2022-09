Variety: un român conduce juriul secțiunii de filme documentare al festivalului de la Zurich

Iranul Asghar Farhadi, care a regizat premiile Oscar „A Separation” și „The Salesman”, va conduce juriul care va oferi premiul pentru cel mai bun lungmetraj internațional la Zurich, în timp ce americana Christine Vachon, câștigătoare a premiului cu „Boys Dont Cry”, va conduce juriul competiției Focus, care se concentrează pe producțiile realizate în Elveția, Germania sau Austria.

Nanau, nominalizat la Oscaruri la categoriile „cel mai bun documentar” și „cel mai bun film internațional” cu documentarul „Colectiv”, va conduce juriul competiției de film documentar de la Zurich.

Regizorul documentarului „Colectiv”, Alexander Nanau, 2021. Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Alexander Nanau este un fost câștigător al festivalului de la Zurich. În 2019, „Colectiv” a primit premiul pentru cel mai bun documentar internațional. A fost al doilea premiu câștigat de Nanau la festivalul elvețian, după cel câștigat în 2014 cu documentarul „Toto și surorile lui”.

Din juriul pentru cel mai bun lungmetraj internațional, condus de Asghar Farhadi, mai fac parte Clio Barnard, care a regizat „The Arbor”, „The Selfish Giant” și „Ali & Ava” (toate nominalizate la BAFTA); brazilianul Daniel Dreifuss, un producător nominalizat la Oscar pentru „Nu” și „All Quiet on the Western Front”; scenarista și regizoarea elvețiano-italiană Petra Volpe, câștigătoare la Tribeca cu „Ordinul divin”; și suedezul Peter „Piodor” Gustafsson, producătorul „Border”, regizat Ali Abbassi, care a câștigat premiul principal la secțiunea „Un Certain Regard” de la Cannes.

La categoria Focus, dincolo de președinte de juriu Vachon, au mai fost selectați: regizorul elvețian Fred Baillif, regizoarea și scenarista austriacă Katharina Mückstein; editorul italian Maria Fantastica Valmori; și jurnalistul elvețian Roger Schawinski.

Lui Alexander Nanau, în juriul pentru documentar, i se alătură producătorul macedonean Atanas Georgiev, care a fost nominalizat la Oscar cu „Honeyland”; producătorul și regizorul elvețian Joëlle Bertossa, care a realizat „I Am Not Your Negro”; Nina Numankadić din Republica Cehă, directorul „Doc Alliance” și producătorul „FREM”; și regizorul indian Sushmit Ghosh, câștigător al premiului Sundance și nominalizat la Oscar cu „Writing With Fire”.

