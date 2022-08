Alexandra Stan a fost extrem de deranjată după ce un om de afaceri i-a dat un mesaj pe social media și i-a propus să-i fie amantă. Artista a povestit întâmplarea pe contul de Instagram, unde a fost extrem de acidă în declarații.

„Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie, unde am și garajul mașinilor.

Pe scurt, că nu îmi place vrăjeala. Uite care e treaba, ești superbă și aș vrea să ne cunoaștem. Dacă tu consideri că merită să continuăm discuția, ar fi o plăcere. Îți poți face și un cont fals și o continuăm acolo. O zi bună”, i-a scris afaceristul însurat Alexandrei Stan, relatează WOWbiz.ro.

Cântăreața a postat mesajul primit și a avut o primă reacție. „Nu știu dacă e pe bune sau nu, dar dacă e, să-ți fie rușine! Mi-e scârbă, sincer”, a spus Alexandra.

Artista nu s-a mai confruntat cu astfel de situații și a dezvăluit dacă situația se va repeta ea va face public numele celui care îi trimite mesaje.

„N-am mai primit niciodată o chestie de genul ăsta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una, alta, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că ești un pic căsătorit, pe bune, frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește, săraca femeie. Cred că așa ar trebui să fac. Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea.(…) Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat”, a mai spus Alexandra Stan pe Instagram.

