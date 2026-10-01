Muzicianul Alexandru Andrieș revine în fața publicului în toamna anului 2026 cu un nou proiect de anvergură. Este vorba despre „ULTIMUL DANS”, un turneu național special ce va traversa șapte mari orașe din România, promițând seri memorabile construite din poezie, muzică sinceră, umor fin și stări calde, caracteristice întâlnirilor artistice purtate de-a lungul carierei sale.

Muzicianul va concerta în perioada 1-11 octombrie 2026, într-un spectacol care lasă loc de numeroase interpretări și care pare să vorbească, în mod discret, despre frumusețea lucrurilor trăite cu adevărat.

Conceptul spectacolului nu este despre finaluri rostite direct, ci despre acele momente în care muzica continuă să rezoneze în sufletul spectatorilor mult timp după ce luminile de pe scenă s-au stins. Păstrând aceeași eleganță calmă și discretă, Alexandru Andrieș propune o serie de concerte intime în care repertoriul va include piese emblematice, momente-surpriză și povești condimentate cu ironie subtilă și melancolie.

Invitații speciali care vor urca pe scenă alături de Alexandru Andrieș

Fiecare seară din cadrul turneului național va avea atmosfera unei conversații târzii între prieteni vechi. Pe scenă vor urca alături de artist prietenii și colaboratorii săi de cursă lungă, care au contribuit de-a lungul anilor la conturarea universului său sonor neconfundabil.

Publicul îi va putea revedea pe Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu. Responsabil de calitatea sonoră a fiecărui spectacol va fi inginerul de sunet Victor Panfilov, un profesionist care cunoaște îndeaproape nuanțele și dinamica acestui grup muzical.

Traseul turneului național cuprinde șapte orașe mari:

Galați Brașov Pitești Sibiu Timișoara Cluj-Napoca București

Informații despre bilete și regulamentul de acces la concerte

Biletele pentru seria de spectacole din turneul „ULTIMUL DANS” pot fi achiziționate în format electronic prin intermediul platformelor de ticketing Get-in.ro și Iabilet. La prețul de bază afișat pe site-uri se poate adăuga comisionul specific fiecărui operator de bilete.

Organizatorii au pus la dispoziție și bilete gratuite destinate persoanelor cu dizabilități grave sau accentuate și însoțitorilor acestora, în limita a două locuri pentru fiecare eveniment din turneu, accesul făcându-se exclusiv în baza documentelor justificative valabile.

În ceea ce privește desfășurarea evenimentelor, spectatorii sunt rugați să respecte câteva reguli stricte:

Filmarea sau înregistrarea audio-video pe durata reprezentațiilor este strict interzisă;

Telefoanele mobile trebuie păstrate închise sau pe modul silențios pe parcursul întregului concert;

Se recomandă sosirea din timp la sală, deoarece locurile înscrise pe bilet nu mai pot fi garantate după începerea spectacolului.