Habibi a fost eliminat de la MasterChef 2026. Cine merge mai departe în competiție

Habibi a fost eliminat din competiția „MasterChef România” 2026, după o probă care i-a pus la încercare pe concurenți. Află cine a rămas în concurs și cine merge mai departe în lupta pentru marele premiu.

Aseară am urmărit o ediție MasterChef în care avantajul primit de unii concurenți a putut schimba parcursul celorlalți - concurenții VIP au primit puterea de a influența direct testul sub presiune. În urma probei, Mohannad Zaid, „Habibi din Zalău”, a părăsit competiția, după o seară în care alegerile colegilor săi au avut un rol important.

La începutul ediției, Gina Pistol le-a pregătit concurenților o surpriză: sub câteva dintre farfurii se ascundeau bilețele pe care scria „Avantaj”. Rareș, Maria, Ema, Giani și Adrian au descoperit bilețelele și au intrat într-o probă contracronometru, în care au avut doar 10 minute pentru a pregăti un sos de brânză. Ema nu a reușit să obțină avantajul, însă Rareș, Maria, Giani și Adrian au devenit concurenții VIP ai ediției și au primit acces exclusiv la un raft secret din cămară.

În următoarea probă, avantajul le-a permis concurenților VIP să influențeze direct parcursul colegilor lor. Fiecare a ales câte trei ingrediente pentru un concurent aflat la testul sub presiune, obligându-i să-și regândească planurile pentru desert. Ema, de exemplu, a primit de la Maria mere, migdale și afine, reacționând imediat: „Ce ai avut, fată, cu mine?”.

Georgiana Ene, câștigătoarea sezonului 9, în bucătăria MasterChef

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost revenirea Georgianei Ene, câștigătoarea sezonului 9, în bucătăria MasterChef. Surpriza a venit chiar înainte de începerea testului sub presiune, când Gina Pistol a anunțat că „tot balconul coboară”.

Georgiana a pregătit în fața concurenților un desert inspirat de gastronomia thailandeză – o reinterpretare proprie a celebrului mango sticky rice. Apoi, concurenții au primit provocarea de a pregăti, în 45 de minute, propriul desert, care trebuia să conțină un sos, un crumble și un fruct. Presiunea timpului și ingredientele primite de la concurenții VIP au făcut ca proba să fie una dintre cele mai dificile de până acum.

Mohannad Zaid „Habibi” a fost eliminat de la MasterChef

În final, în fața chefilor au ajuns Ema, Mohannad Zaid „Habibi” și Andrei Rimmel „Zen”. Deși aspectul farfuriei lui Zen a ridicat semne de întrebare, gustul i-a surprins pe chefi, care au decis să-l salveze. „E foarte plăcut, foarte exotic! E extraordinar”, a spus chef Florin Dumitrescu. Pentru Habibi, însă, parcursul în competiție s-a încheiat. Ingredientele primite de la Rareș, în urma avantajului VIP, i-au îngreunat misiunea, iar Mohannad Zaid a fost concurentul eliminat la finalul ediției.