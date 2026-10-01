Un caz recent documentat de un atelier auto din California, SUA, demonstrează cât de repede se pot multiplica costurile de întreținere ale unui supercar atunci când o componentă electronică sau mecanică cedează în plin efort. O simplă eroare la nivelul unui injector a fost suficientă pentru a genera o factură finală de 43.000 de dolari la un model Ferrari F430 fabricat în anul 2007, relatează piataauto.md.

Exemplarul în cauză nu este un obiect de colecție ținut sub husă într-un garaj climatizat, așa cum se întâmplă cu multe alte modele ale marcii italiene.

Incidentul de pe pistă

Proprietarul folosește mașina în mod curent și participă frecvent la sesiuni pe pistă, odometrul indicând deja aproximativ 122.000 de kilometri. Sub capotă se află un motor V8 aspirat de 4,3 litri care dezvoltă 490 de cai putere, capabil să urce la turații foarte ridicate și să ofere senzații tari la volan, mai ales în combinație cu o cutie de viteze manuală.

Incidentul tehnic a apărut în timpul unei rulări pe circuit, în momentul în care injectorul aferent cilindrului 1 a suferit o defecțiune de funcționare.

În mod normal, injectoarele moderne folosesc solenoizi acționați electronic prin impulsuri scurte pentru a pulveriza combustibilul sub formă de ceață fină (atomizată) în camera de ardere, asigurând o ardere eficientă și o lubrifiere optimă a componentelor interne.

Din cauza erorii, injectorul a rămas deschis prea mult timp și a trimis o cantitate masivă de benzină în stare lichidă direct în cilindru.

Efectul benzinei lichide a fost devastator pentru protecția internă a motorului. Carburantul a spălat rapid pelicula subțire de ulei creată în mod natural pe peretele interior al cilindrului de mișcarea pistonului și a segmenților.

Decizia care a împiedicat distrugerea completă a blocului motor

Rămas fără lubrifiere la o turație ridicată, pistonul a intrat în contact direct cu peretele cilindrului, provocând fricțiune intensă și eroziuni la nivelul metalului.

Aparitia rezistenței mecanice și a rateurilor l-a determinat pe șofer să oprească imediat motorul, o decizie critică ce a împiedicat distrugerea completă a blocului motor.

Mașina a fost transportată la atelierul independent „John’s European Auto Service” din Reseda, California, unde mecanicii au constatat că o simplă schimbare a piese defecte nu era suficientă.

Pentru remedierea problemei, motorul V8 a fost demontat integral de pe șasiu și dezasamblat până la ultimul șurub.

Specialistii au restaurat cilindrul afectat, au verificat și resegmentat pistoanele și au montat un set nou pentru distribuția pe lanț.

Axele cu came, arborele cotit (vilbrochenul) și celelalte componente majore au scăpat neatinse, deoarece particulele de metal erodat nu au apucat să fie angrenate prin tot circuitul de ungere.

43.000 de dolari pentru piese de schimb originale și manoperă

Suma totală de 43.000 de dolari acoperă piesele de schimb originale și manopera complexă necesară pentru o astfel de reconstrucție.

Deși tariful provine de la un service independent și este mai redus decât cel practicat de o reprezentanță oficială Ferrari, cifra rămâne impresionantă raportat la anul de fabricație al mașinii.