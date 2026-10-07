PRO TV pregătește un nou serial, după ce postul de televiziune a adus în fața publicului producții precum „Las Fierbinți”, „Vlad”, „Clanul”, „Groapa”, „Tătuțu”, „Betoane”, „Fără Urmă”, „Atletico Textila” sau „Trafic”.

Potrivit reprezentanților postului din Pache Protopopescu, noul serial este o continuare a filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time” și se numește „Tati Time”. Iar filmările pentru acesta au început!

Serialul aduce în fața telespectatorilor o comedie de familie despre realitatea haotică a creșterii copiilor, iar în centru se află Iustin, personajul lui Alex Bogdan, care interpretează un tată iubitor, dar neconvențional. În producție revine și actrița Raluca Aprodu, care va continua povestea personajului Sânziana, iar trioul principal, din filmele originale, va fi completat de Eva Măruță, în rolul Mayei. De asemenea, Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici sunt printre actorii care fac parte din distribuție.

„Mă bucur să pot anunța că povestea «Tati» merge mai departe și capătă o nouă formă: «Tati Time», un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. «Tati Time» vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire.

Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, a spus Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV.

Serialul este produs de Vidra Productions, casa de producție care a lansat de-a lungul timpului filme precum „Miami Bici”, „Buzz House”, „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”, dar și „Teambuilding”, filmul românesc al cărui scenariu a fost adaptat și în alte țări: Cehia, Slovacia, Ucraina și Germania.

„«Tati Part-Time» și «Tati Full-Time» sunt filmele mele preferate din tot ce am produs la Vidra. Rezonez foarte mult cu ele și pentru că, dintre toate rolurile și titlurile pe care le-am avut de-a lungul vieții, «mama» este preferatul meu, iar acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele.

Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul. Mă bucur că PRO TV și VOYO au văzut același potențial ca și noi în aceste povești și în sfârșit serialul «Tati Time» și-a găsit casa și, sperăm noi, și publicul”, a afirmat Alexandra Hash, CEO Vidra Productions și producător al serialului „Tati Time”.