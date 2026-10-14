Kremlinul a respins oficial armistițiul anunțat de Donald Trump, dar s-a plâns că ucrainenii au atacat miercuri două rafinării. Reacția Kievului

Kremlinul a afirmat miercuri că nu încalcă niciun armistițiu energetic, deoarece un astfel de acord nu a fost încheiat, dar a acuzat, în schimb, Ucraina de lovirea a două rafinării din Rusia.

Donald Trump a anunțat duminică instaurarea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, „cu efect imediat”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat surprins de acest anunț, dar a dat asigurări că este dispus la un astfel de armistițiu dacă și Rusia îl acceptă și îl respectă pe deplin.

La scurt timp după anunțul lui Trump, Rusia a atacat instalații energetice din Ucraina. Zelenski a denunțat aceste atacuri, în timp ce Ucraina s-a abținut să lovească instalații energetice din Rusia până la clarificarea declarației președintelui SUA. Kremlinul nu a confirmat armistițiul, după care l-a respins miercuri.

Kremlinul refuză armistițiul anunțat de Trump

„Nu a ajuns să fie concretizat acordul, așa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință de presă.

„Care este amploarea armistițiului energetic și ce presupune acesta? A fost specificat?”, a întrebat el jurnaliștii, potrivit agenției de presă EFE, preluată de Agerpres.

Rusia recunoaște că atacă infrastructuri energetice din Ucraina

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că a lovit opt obiective de infrastructură energetică și de comunicații din Ucraina.

Compania publică ucraineană de energie electrică Ukrenergo a informat despre întreruperi ale alimentării după ce rachetele rusești au lovit în noaptea de marți spre miercuri trei centrale termoelectrice din regiunea Kiev.

În schimb, Kremlinul acuză Ucraina de încălcarea armistițiului

Pe de altă parte, viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, responsabil de sectorul energetic, a acuzat miercuri Ucraina de lovirea a două rafinării din Rusia și de încălcarea armistițiului anunțat de Donald Trump. Așadar, în concepția Kremlinului, armistițiul lui Trump poate fi impus Ucrainei, dar nu și Rusiei.

„Două rafinării de petrol au fost atacate astăzi de regimul de la Kiev, în regiunile Saratov și Riazan”, a susținut Novak, citat de AFP.

Kievul denunță o nouă farsă rusească

„Observăm că partea ucraineană nu dă dovadă de nicio mișcare către un armistițiu energetic”, a adăugat el în mod cinic și ipocrit, în condițiile în care Rusia a respins toate propunerile de armistițiu formulate fie de SUA, fie de Ucraina.