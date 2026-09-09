Operațiunea a fost dusă la bun sfârșit după o serie de anchete privind fenomenul care a făcut deja zeci de victime în centrul Romei. Cei doi escroci români stabiliseră ca vina să cadă exclusiv asupra unui cuplu care era de acord cu ei.

Escroci români care au înșelau turiști cu alba-neagra la Fontana di Trevi au fost prinși de polițiști, iar doi dintre ei au încercat chiar să mituiască agenții pentru a scăpa de acuzații.

În ultimele zile, militari ai Grupului de Intervenție Rapidă din Roma și ai celui de-al 6-lea Nucleu operațional metropolitan au denunțat 14 persoane care făceau parte din aceeași bandă specializată în această înșelătorie și care în ultimii ani a făcut zeci de victime chiar în centrul orașului, relatează Corriere della Sera.

Atenția forțelor de ordine a fost atrasă de un grup de oameni adunați în jurul unui stand improvizat, unde un bărbat mișca frenetic trei recipiente în formă de pahar.

Organizatorul jocului se baza pe ajutorul a numeroși complici care, amestecați în mulțime, simulau câștiguri rapide pentru a convinge turiștii de autenticitatea jocului, determinându-i să parieze și să-și piardă sistematic banii.

În acel moment, după intervenția agenților de la Finanțe care i-au identificat pe cei prezenți, doi dintre ei, de naționalitate română, au oferit bani pentru a scăpa de acuzații, indicându-i ca vinovați pe alți doi membri ai bandei.

Ei au fost acuzați de instigare la corupție, în timp ce celorlalți li s-au adus acuzații de organizare de jocuri de noroc și înșelăciune. Au fost confiscate echipamentele de joc, precum și 650 de euro în numerar.