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Financial Times: directorul CIA va deveni principalul negociator american cu Rusia și Ucraina. Reacția Casei Albe

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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John Ratcliffe (stânga), directorul CIA, surprins în timp ce dă mâna cu Donald Trump Sursa foto: GettyImages
John Ratcliffe (stânga), directorul CIA, surprins în timp ce dă mâna cu Donald Trump Sursa foto: GettyImages
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Directorul CIA, John Ratcliffe, ar putea prelua un rol central în negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina într-o încercare de a revigora discuțiile diplomatice pentru a pune capăt războiului. Informația a fost comunicată de oficiali americani partenerilor lor europeni, potrivit Financial Times.

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Această schimbare de strategie vine în contextul în care Casa Albă analizează reducerea implicării emisarului special al SUA, Steve Witkoff, și a consilierului prezidențial Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Cei doi au condus până acum negocierile cu Moscova și Kiev, dar Washingtonul consideră că este necesar un nou impuls diplomatic pentru a obține progrese, după o perioadă prelungită de stagnare.

Schimbare în strategia diplomatică a SUA

Surse apropiate lui Ratcliffe au transmis omologilor europeni că acesta va avea un rol mai activ în diplomația navetă dintre Rusia și Ucraina. Totodată, se va menține în contact cu ofițerii de informații din ambele state. Cu toate acestea, Liz Lyons, directoarea pentru afaceri publice a CIA, a declarat: „Această relatare este falsă”. De asemenea, surse apropiate situației au precizat că președintele Trump nu a luat încă o decizie finală.

În pofida acestor negări oficiale, Financial Times menționează că în capitalele europene există un val de optimism, în speranța că implicarea mai activă a lui Ratcliffe ar putea relansa procesul de pace. În ultimul an și jumătate, discuțiile dintre cele trei state au stagnat, în principal din cauza refuzului liderului rus Vladimir Putin de a face concesii.

Tensiuni între liderii echipei de negociere

În interiorul administrației americane există zvonuri despre o rivalitate între Ratcliffe și Witkoff în ceea ce privește controlul asupra negocierilor. Witkoff, cunoscut pentru stilul său mai relaxat, asemănător negocierilor din domeniul imobiliar, a atras critici din partea ambelor tabere. Ucraina l-a acuzat că nu a exercitat suficientă presiune asupra Kremlinului, în timp ce Rusia l-a considerat parțial responsabil pentru eșecul summitului Trump-Putin din Alaska, desfășurat în 2025.

În pofida acestor tensiuni, Witkoff ar putea rămâne în rolul său actual de emisar special al SUA pentru misiuni de pace, care vizează și alte regiuni, în special Orientul Mijlociu. „Emisarul special Witkoff și Jared Kushner continuă să lucreze din greu pentru un acord de pace, iar președintele are încredere deplină în capacitatea lor de a conduce negocierile în numele Statelor Unite”, a declarat Casa Albă într-un comunicat emis după publicarea articolului de către Financial Times.

Vizite diplomatice la Moscova și Kiev

La sfârșitul lui august, Ratcliffe a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde a discutat despre războaiele din Ucraina și Iran, precum și despre amenințările hibride ale Rusiei la adresa Europei cu oficiali de rang înalt din serviciile secrete rusești. Donald Trump a minimalizat importanța vizitei, numind-o „aproape de rutină”.

Totuși, conform unor informații primite de președintele ucrainean Volodimir Zelenski din partea serviciilor sale de informații, vizita lui Ratcliffe la Moscova semnalează intenția directorului CIA de a juca un rol mai semnificativ în eforturile SUA de a încheia războiul din Ucraina.

Planificată inițial, o întâlnire între Ratcliffe și Putin ar fi fost anulată după ce directorul CIA le-a prezentat omologilor ruși o evaluare pesimistă asupra eforturilor de război ale Moscovei.

Imediat după vizita lui Ratcliffe, Witkoff și Kushner călătorit la rândul lor în Rusia, apoi în Ucraina, întâlnindu-se cu Putin la Moscova și cu Zelenski la Kiev. Această deplasare, a opta a lui Witkoff în Rusia, a fost interpretată de surse apropiate discuțiilor ca o încercare de a-și menține influența în dosarul ucrainean.

Cu toate acestea, eforturile echipei americane au fost criticate de cei implicați în negocieri, care au subliniat că SUA nu au adus idei noi la masa tratativelor. „Nu poți rezolva acest conflict doar cu vizite sporadice”, a declarat o sursă citată de Financial Times. „Este un conflict extrem de complex, care necesită o muncă organizată și constantă. În acest moment, acest lucru nu se întâmplă”, a subliniat sursa.

Perspectivele negocierilor

Pe fondul unor posibile schimbări în abordarea diplomatică a administrației Trump, oficiali ucraineni au declarat pentru Financial Times că întrețin relații bune atât cu Ratcliffe, cât și cu Witkoff și Kushner. „Suntem în regulă cu (Ratcliffe - n.r.), dar și cu Jared și Steve. Problema este Rusia”, este mesajul Kievului.

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Tags: Războiul Rusia-Ucraina SUA (Statele Unite ale Americii) Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump
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