Parlamentarul USR Emanuel Ungureanu a anunțat că a depus un denunț penal la Direcția Națională Anticorupție (DNA), precum și o sesizare la Agenția Națională de Integritate (ANI) pe numele judecătorului CCR Cristian Deliorga.

„Vorbim despre posibile fapte de corupţie”

Această acțiune vine în urma investigațiilor de presă care au scos la iveală detalii despre o cursă aeriană privată de lux de pe ruta București-Mykonos, avion în care s-a aflat și magistratul.

Sesizarea adresată procurorilor anticorupție pune accent pe posibile fapte de corupție, trafic de influență și luare de mită, solicitând anchetatorilor să verifice cadrul legal în care judecătorul CCR a beneficiat de acest transport exclusivist.

În atenția parlamentarului se află legăturile dintre Cristian Deliorga, reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a României și diverse entități private, mai ales în contextul unor decizii de natură jurisdicțională și instituțională luate de magistrat în ultimii ani.

Ungureanu cere să se verifice relaţia dintre şeful Camerei de Comerţ şi judecătorul CCR Deliorga, pentru că nişte decizii pe care le-a luat acesta, în calitate de judecător al CCR, îl favorizau pe Mihai Daraban, potrivit News.ro.

„Vorbim despre posibile fapte de corupţie care trebuie să fie analizate de două instituţii ale statului care şi-au pierdut credibilitatea în ultimii ani. Mă refer la DNA şi ANI. Trebuie să se verifice relaţia dintre domnul Daraban, şeful Camerei de Comerţ, şi domnul judecător Deliorga. Cert este că nişte decizii pe care le-a luat domnul Deliorga în calitate de judecător al CCR îl favorizau pe domnul Daraban, care la un moment dat, a vrut să pună mâna pe un teren în zona Romexpo de 46 de hectare şi domnul Deliorga a votat în plenul CCR în favoarea acestui proiect", afirmă deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul critică instituțiile statului

Conform declarațiilor făcute de parlamentar, datele referitoare la zborurile de lux pe ruta București-Mykonos au devenit accesibile abia în urma unui atac informatic masiv asupra infrastructurii digitale a companiei aeriene care a operat cursele charter.

În absența acestui incident de securitate, opinia publică nu ar fi aflat niciodată despre prezența unui judecător de la CCR la bordul aceluiași avion privat în care se aflau foști miniștri, premieri PSD, președintele Tribunalului Constanța și reprezentanți de top ai Camerei de Comerț și Industrie a României.

„Nu am aflat dintr-o comunicare a Curţii, nu am aflat dintr-o investigaţie făcută de autorităţile statului - DNA, Parchet. Ci am aflat din întâmplare. M-aş fi aşteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gaşcă de mafioţi, principalii mafioţi fiind chiar la Curtea Constituţională", spune deputatul USR.

Totodată, acesta arată că „cetăţenii trebuie să afle tot adevărul despre zborurile private ale unui judecător CCR, inclusiv cine le-a plătit şi de ce. USR şi PNL au solicitat Curţii Constituţionale să declanşeze o anchetă internă, din care să reiasă şi dacă imparţialitatea judecătorului Cristian Deliorga a fost afectată de relaţiile pe care le are cu politicieni şi oameni de afaceri”.

De asemenea, cele două partide vor cere Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze prezenţa preşedintelui Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, în deplasarea de lux din Mykonos plătită de o entitate privată şi efectele acesteia şi ale întâlnirii acestuia cu politicieni şi oameni de afaceri asupra imparţialităţii şi independenţei sale.

„Nu avea ce să caute în acel avion”

Două zboruri private operate de Toyo Aviation, efectuate la începutul lunii iulie 2026, au transportat un judecător constituțional, politicieni și oameni de afaceri, inclusiv persoane cu antecedente penale, spre două destinații exclusiviste: Nisa și Mykonos, informează PressOne.

13 persoane, printre judecătorul CCR Cristian Deliorga, parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv și judecătorul Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat, în luna iulie, în Mykonos, a dezvăluit publicația NewsCenter.