Anamaria Prodan a lămurit situația și a explicat că este singură în prezent, doctorul alături de care s-a fotografiat fiind doar un bun prieten.

„Ibrahim este prietenul meu. Domnul doctor îmi este foarte foarte bun prieten, am discutat să deschidem o clinică în România. Bebe și toți prietenii mei îl cunosc pentru că avem același anturaj, locuim în același loc, ne vedem zilnic, mâncăm zilnic, facem planuri zilnic.

Este căsătorit, are copii. Îmi este foarte drag, îl iubesc pentru tot ceea ce este și este un om minunat, dar eu când pun o poză am niște hashtaguri. Dacă spun «my friend» înseamnă prietenul meu. Dacă zic «my love», înseamnă că este vorba de cu totul și cu totul altceva”, a mărturisit cu sinceritate Anamaria Prodan la WOWnews.

„Sunt singură! Am trei numere de telefon pline, dar trebuie să fiu un om liber. Se fac doi ani de când mă rog cu cerul și cu pământul că vreau să divorțez, la notar, fără să știe nimeni.(…) Nici nu știu când e procesul, m-am detașat de tot și avocații mei se ocupă de restul”, a mai precizat Anamaria.

Anamaria Prodan, despre relația cu Laurențiu Reghecampf

„Nu m-am gândit niciodată, nici în cel mai urât vis. Încă soțul meu era Soarele familiei noastre. Nu ne-am gândit niciodată. Ca o femeie cu capul pe umeri am închis ochii, am reparat ce se putea repara, am vorbit, am explicat.(…) Am reparat împreună, fiecare cum a știut, cum a putut”, a mărturisit Anamaria Prodan.

„Eu am fost lider și asta nu este ceva rău! Noi ne-am completat foarte tare unul pe celălalt. El neavând talentul oratoric și forța de a ridica totul foarte sus, eram eu.

El era un tip super liniștit. Așa l-am perceput cel puțin toată viața. Acum eu nu mai recunosc nimic. Nu este omul de care eu m-am îndrăgostit și pe care l-am divinizat”, i-a povestit ea Corneliei Ionescu în ultimul interviu.

