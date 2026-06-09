Un nou episod din conflictul juridic dintre Anamaria Prodan și fostul său soț, Laurențiu Reghecampf, a fost tranșat în primă instanță. Tribunalul Ilfov a pronunțat o hotărâre într-un dosar care o implică și pe Corina Caciuc, actuala parteneră a antrenorului. Decizia a stârnit reacții puternice, iar impresara susține că verdictul ar putea avea un impact important și în alte cazuri similare.

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Tribunalul Ilfov a pronunțat decizia în dosarul dintre Anamaria Prodan și Corina Caciuc

Conflictul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să producă efecte în instanță, chiar și după finalizarea divorțului dintre cei doi. Într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, judecătorii au analizat cererile formulate de Anamaria Prodan și Corina Caciuc și au pronunțat o soluție care acordă daune morale ambelor părți.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au constatat existența unor fapte care au adus atingere drepturilor la demnitate și viață privată.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată și cererea reconvenţională. Constată caracterul ilicit al faptelor comise de ambele părţi litigante prin care s-a adus atingere drepturilor la demnitate şi viaţă privată.

Dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând daune morale în favoarea reclamantei.

Obligă pârâta să se abţină în viitor de la comiterea oricărei alte fapte ilicite de natură a aduce atingere onoarei, demnităţii, imaginii şi vieţii private a reclamantei. Dispune obligarea reclamantei la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând daune morale în favoarea pârâtei.

Compensează reciproc sumele reprezentând daune morale, respectiv cheltuielile de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, urmând ca și cererea de apel să fie depusă la Tribunalul Ilfov.”

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Reacția Anamariei Prodan după aflarea verdictului

La scurt timp după pronunțarea deciziei, Anamaria Prodan a transmis un mesaj în care a explicat ce semnificație are pentru ea acest proces.

„Dacă am făcut istorie eu, Oleg Burlacu și domnul judecător, mă bucur. Sper ca această decizie să ajute toate femeile sau toate familiile care trec prin așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan.

Impresara susține că procesul nu a avut ca scop obținerea unor despăgubiri financiare, ci recunoașterea efectelor pe care astfel de situații le pot avea asupra unei familii.

„În sfârșit, judecătorii au admis că amantele tot pot fi vinovate de destrămarea familiilor!”, spune Anamaria Prodan, adăugând: „Mă credeți că nu simt nimic? Am viața mea superbă, am copiii mei de vis, sunt departe de lumea lor. Mulțumesc judecătorului de caz că a înţeles că celula de bază a societății este familia. Și dacă familia este șantajată și amenințată de oricine la orice oră cred că e firesc să și plătească.

Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf nici nu contează, nu au putut să spună nici de unde vin, nici cu ce se ocupă, nici dacă mă cunosc. Doamnele martore ale Caciucăi îl cunoșteau doar pe Reghe de foarte mulți ani din anturajele lor… foarte bine… deci cred că această comunitate europeană ne obligă să ne aliniem la standardele normale și firești.”

„Poate astăzi am ajutat mii de femei”

Anamaria Prodan a declarat că vede această hotărâre ca pe un semnal important pentru persoanele care trec prin situații asemănătoare.

„Poate astăzi am ajutat mii de femei care trăiesc ce am trăit eu și copiii mei și pot acționa în judecată cu încredere pe cei ce premeditează și fac rău familiei. Nu mă interesează despăgubiri, nu ăsta e scopul meu!

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă în care a fost alături de mine și mi-a ascultat rugămintea. Mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine și au înțeles ce s-a întâmplat.

Mă lupt de ani buni cu procese de calomnie deschise de amândoi împotriva mea. Vor bani, bani, bani! Am spus în podcasturi ce am aflat despre amanta fostului soț, iar fotografiile şi filmele pe care toată țara le știe nu sunt făcute de mine sau inventate.

Este trecutul Caciucăi pe care probabil amândoi și l-au asumat, dar în același timp mai voiau de la mine niște bani! Mulţumesc judecătorilor care au înțeles și ei absolut toată speța și nu le-a fost teamă să dea o decizie unică în istorie. Iar pentru avocatul meu, Oleg Burlacu… mister Oleg, ești mare!”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit romaniatv.net.

Disputele dintre foștii soți continuă

Dosarul vine într-un context juridic complicat pentru Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, care au fost implicați în ultimii ani în mai multe procese și dispute publice.

Deși divorțul dintre cei doi a fost finalizat după o serie lungă de termene și litigii, conflictul juridic nu s-a încheiat. Mai multe dosare continuă să fie analizate de instanțe, iar decizia pronunțată de Tribunalul Ilfov poate fi atacată în apel.

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