Anca Dumitra a distribuit o imagine de colecție cu fiul ei la împlinirea vârstei de doi ani. Vezi cât de mult îi seamănă micuțul actriței din „Las Fierbinți”.

Anca Dumitra, îndrăgita actriță care a cucerit publicul prin rolurile sale din teatru și din serialul „Las Fierbinți”, trăiește cele mai frumoase momente pe plan personal. Actrița a marcat un moment cu totul special în familia sa, celebrând împlinirea vârstei de doi ani a fiului ei, Levi Nicholas.

Fiul Ancăi Dumitra a împlinit doi ani

Deși este discretă în ceea ce privește viața de familie, actrița a făcut o excepție cu ocazia acestei aniversări. Levi Nicholas a împlinit pe 17 septembrie doi ani. Cu această ocazie, Anca Dumitra a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă, în care trăsăturile ei și ale fiului sunt puse în oglindă. O privire atentă asupra imaginii scoate la iveală o asemănare fizică uluitoare. Micuțul i-a moștenit aproape fidel fizionomia: forma și expresivitatea ochilor, linia fină a nasului, arcuirea sprâncenelor și conturul buzelor. Practic, fotografia arată că băiețelul este o copie în miniatură a celebrei sale mame.

Anca Dumitra: „Ești darul meu divin”

„Nu jumătate, ci întreg. Nu de azi, dintotdeauna, pentru totdeauna. Ești darul meu divin și prin tine se explică Dumnezeu. La mulți ani, iubirea și inima mea toată!”, a fost mesajul plin de emoție publicat de Anca Dumitra.

Venirea pe lume a băiețelului i-a schimbat complet perspectiva îndrăgitei actrițe. Deși continuă să fie activă în mediul artistic și este implicată în noi proiecte teatrale și de televiziune, Anca Dumitra își organizează programul astfel încât rolul de mamă să rămână pe primul loc.

Anca Dumitra și Manfred Spendier au devenit părinți pentru prima dată în toamna lui 2024. Spre încântarea fanilor ei, actrița a dezvăluit că este mamă de băiat.

„Am un băiețel de nota 10. Am născut prin cezariană. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Îl cheamă Levi Nicholas. Toată lumea mă întreabă dacă are ochii mei. E tare drăgălaș. Ieri mi-a și zâmbit. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!”, povestea atunci actrița din „Las Fierbinți” în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Cum și-a cunoscut Anca Dumitra soțul, pe Manfred Spendier

Invitată la podcastul „Fain și Simplu” realizat de Mihai Morar, Anca Dumitra a spus cum l-a cunoscut pe Manfred Spendier. Povestea celor doi e destul de veche, după cum a povestit chiar actrița. „Manfred m-a văzut acum 10 ani prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară. Întâmplarea e destul de simpatică.

Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și automat toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din Las Fierbinți. Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un momenrt dat a zis: She is the perfect girl (n.r. - este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra.

Cine este și cu ce se ocupă Manfred Spendier