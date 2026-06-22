Anca Țurcașiu și partenerul său de viață adoră să călătorească și ori de câte ori au ocazia, nu ezită să rupă rutina și să plece într-o vacanță. Cea mai recentă călătorie a lor este la Paris. „Cadoul meu pentru Călin Șerban. O mini vacanță la Paris”, a scris ea pe o rețea de socializare, unde a postat cadre din capitala Franței și unde i-a făcut și o urare: „La mulți ani, iubirea mea!”.

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Anca Țurcașiu este fericită alături de Călin Șerban, bărbatul care i-a fost ani la rând un prieten apropiat. După ce amândoi au trecut prin experiența unor divorțuri dureroase, cei doi au decis să-și ofere o șansă în dragoste.

Anca Țurcașiu: „Am reușit să-i fac această primă surpriză lui Călin”

La Paris, artista i-a pregătit partenerului său de viață mai multe surprize. „Sunt foarte entuziasmată pentru ce am trăit azi. Ceva ce îmi doream de mult: o plimbare pe Sena cu vaporașul. Și da, chiar am reușit să-i fac această primă surpriză lui Călin. Mai urmează și alta. Cadourile noastre, de când suntem împreună , sunt amintiri pe care le purtăm cu noi mereu.

Prețioase și pline de emoție!”, a mai spus ea.

Anca Țurcașiu este adepta unui stil de viață sănătos, iar din programul ei nu lipsește sportul. Nu și-a făcut abonament la sală.

„Haideți să vă spun cum fac să rămân în formă fără să fac mare efort. Îmi planific 3–4 dimineți în care grupez niște exerciții pentru diferite grupe musculare: 12 repetări a câte 5 serii.Avantajul este că nu pierd timp cu mersul la sală; reușesc să termin antrenamentul în 30 de minute. Nu mă preocupă cu ce mă îmbrac, nu mă vede nimeni (pentru că vecinii mei, la ora 11:00, sunt plecați).Aaa, și nici nu costă nimic… Cel mai important este să existe motivația, țelul pe care vrei să-l atingi. Și să fii consecvent, evident. În cazul meu, nu vreau decât să fiu în formă. Trebuie doar să te trezești cu jumătate de oră mai devreme (în cazul în care ai un program fix, aglomerat), să-ți pui o muzică bună, să ai o salteluță și, eventual, două greutăți”, mărturisea ea.

Foto: Instagram

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