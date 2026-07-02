În acest context critic, Fundația Tinmar și Fundația Mereu Aproape și-au unit forțele în cadrul proiectului umanitar „Fiecare inimă contează”. Campania are un obiectiv clar și urgent: dotarea Secției de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București cu echipamente medicale premium, vitale pentru diagnosticarea, operarea și monitorizarea cazurilor complexe.

Tehnologia care face diferența între viață și moarte în Blocul Operator

Anatomia cordului în cazul micilor pacienți este de o complexitate extremă. Medicii se confruntă frecvent cu inimi de doar câțiva centimetri și, în cazul nou-născuților, cu vase de sânge care măsoară doar câțiva milimetri în diametru. În astfel de condiții, tehnologia de înaltă performanță nu este un lux, ci o necesitate absolută pentru reușita actului medical.

Primul pas concret al acestui parteneriat a fost deja realizat prin achiziționarea a două ecocardiografe de ultimă generație. Primul este un aparat mobil, esențial pentru diagnosticarea rapidă și monitorizarea continuă a pacienților. Al doilea echipament, destinat special Blocului Operator, este un sistem avansat de ecocardiografie intraoperatorie. Acest aparat permite echipei medicale să confirme diagnosticul înainte de prima incizie, să ghideze chirurgul pas cu pas în timpul intervenției și să verifice succesul operației înainte de închiderea inciziei, evaluând funcția inimii imediat după ieșirea din circulația extracorporală.

Solidaritatea care transformă destine: o investiție pe termen lung în sănătate

Reprezentanții celor două organizații subliniază că acest demers este un exemplu de responsabilitate socială cu un impact real și de durată asupra comunității. Prin susținerea medicinei de înaltă performanță, proiectul își propune nu doar dotarea unui spital, ci și creșterea directă a ratei de succes a operațiilor pe cord deschis la copii.

Ioan Bratu, Președintele Fundației Tinmar, a declarat că fiecare copil merită șansa la o viață sănătoasă, iar accesul la tehnologie medicală modernă reprezintă, de cele mai multe ori, granița dintre speranță și suferință. Acesta a menționat că parteneriatul cu Fundația Mereu Aproape răspunde unei nevoi acute a sistemului medical românesc, sănătatea copiilor fiind una dintre prioritățile strategice pe care fundația alege să le susțină pe termen lung.

La rândul său, Adriana Pava, Directorul Fundației Mereu Aproape, a atras atenția asupra realității stringente: din cauza lipsei de resurse și a numărului limitat de centre speciale, doar jumătate dintre copiii care se nasc cu aceste afecțiuni ajung în prezent să beneficieze de operația salvatoare. Ea a subliniat că, deși diagnosticul congenital nu poate fi modificat, societatea are datoria de a le pune la dispoziție medicilor cea mai bună aparatură posibilă, astfel încât copiii să poată ajunge în sălile de operație la timp și să se întoarcă acasă sănătoși.

Apel la comunitate: Costurile primei etape depășesc 350.000 de euro

Modernizarea și dotarea completă a Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul „Marie Curie” este un proiect de anvergură. Doar pentru prima etapă a programului, costurile estimate depășesc suma de 350.000 de euro. Noile echipamente vor reduce semnificativ numărul de proceduri invazive la care sunt supuși copiii și vor îmbunătăți considerabil calitatea actului medical într-unul dintre puținele puncte de salvare pe care le au la dispoziție familiile din România.

Pentru ca acest proiect să își atingă potențialul maxim, Fundația Tinmar și Fundația Mereu Aproape lansează o invitație deschisă către companii, parteneri comerciali și publicul larg. Implicarea comunității și a mediului de afaceri poate accelera achiziția restului de echipamente esențiale, demonstrând încă o dată că solidaritatea și unirea resurselor pot schimba statistici sumbre și pot salva vieți.

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