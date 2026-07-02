Canicula schimbă regulile pentru restaurante și turiști

Spania a introdus noi reguli pentru protejarea populației și a turiștilor în timpul verilor tot mai fierbinți, anunță Express. Măsurile vizează în special restaurantele, cafenelele și barurile cu terase în aer liber, care vor fi obligate să își suspende activitatea în perioadele de caniculă gravă, atunci când sunt emise alerte meteo portocalii sau roșii.

Aceste schimbări vin pe fondul creșterii temperaturilor extreme în Europa, cu valori care ajung frecvent la 35°C – 45°C în orele de vârf ale după-amiezii, conform datelor furnizate de Global Climate Risks. Alertele sunt menite să protejeze atât lucrătorii din sectorul ospitalității, cât și turiștii, care reprezintă o parte semnificativă din economia Spaniei.

De ce au fost introduse noile restricții

Amendamentul la Contractul Național de Muncă pentru Sectorul Ospitalității (ALEH), adoptat încă din aprilie 2026, prevede că angajații din sectorul HoReCa, precum personalul de servire, nu vor mai fi expuși riscurilor termice extreme, fiind protejați de noile reglementări. Temperaturile ridicate nu doar că pun în pericol sănătatea lucrătorilor, dar afectează și turiștii, crescând riscul de stres termic, deshidratare și efort cardiovascular, mai ales pentru cei în vârstă.

Experții subliniază că temperaturile extreme tot mai frecvente sunt un efect direct al încălzirii globale și al modificărilor în modelele de vânturi la scară largă, determinate, în parte, de topirea accelerată a ghețarilor din Arctica. Aceste schimbări climatice determină nu doar disconfort, ci și o presiune suplimentară asupra sistemelor de sănătate și a serviciilor de urgență din regiunile turistice afectate.

Organizațiile internaționale și locale cer măsuri urgente, inclusiv integrarea alertelor privind riscurile de căldură în ghidurile de călătorie și platformele de rezervare. Totodată, se subliniază necesitatea adaptării infrastructurii urbane la noile condiții climatice și a reducerii emisiilor globale pentru a preveni amplificarea acestor fenomene extreme.

Secretul europenilor din sud în fața caniculei. Obiceiurile care îi ajută să suporte temperaturile extreme. Verile devin din ce în ce mai fierbinți în întreaga Europă, iar valurile de căldură extremă pun la încercare organismul și confortul zilnic al milioanelor de oameni. În timp ce multe țări din centrul și estul continentului se adaptează greu la noile realități climatice, locuitorii din sudul Europei au un avantaj istoric.

Turiștii care merg vara aceasta în Spania trebuie să fie atenți nu doar la prețuri, cazare și transport, ci și la regulile de pe plajă. În tot mai multe zone, un obicei des întâlnit la români este interzis pe nisip, iar amenzile pot ajunge până la 2.000 de euro.







Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE