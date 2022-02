Andreea Bălan, lecții de parenting: „Iubirea de sine este de la mamă, iubirea de partener este de la tată”

Andreea Bălan, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din România, a oferit detalii din viața personală cu ocazia invitației în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, transmițând și sfaturi mămicilor.

Totodată, după ce s-a pronunțat divorțul de actorul George Burcea, doi ani de chin după 4 luni de mariaj, ploieșteanca a povestit, zâmbitoare, că trăiește cele mai frumoase momente ale vieții. Mai ales că a trecut peste o mare cumpănă a vieții, frumoasa cântăreață fiind în comă, din cauza unui stop cardio-respirator.

Dedicând multe ore sesiunilor de meditație, Andreea a mărturisit că este împăcată cu sine, detaliu ce-o ajută atât în relația cu fiicele sale, cât și în viața financiară. Alături de fiicele sale se joacă, învață să fie mamă, fac împreună diverse reclame în mediul online!

„Ella e boemă, Clara, o ambițioasă”

Andreea Bălan, alături de cele două fiice ale sale

„Ella, 5 ani, îmi seamănă fizic, dar la caracter e boemă, sensibilă, seamănă foarte mult cu tatăl ei. Clara, cea mică, nu seamănă fizic cu mine, dar e foarte ambițioasă, găsește modalități, manipulează la doi ani și jumătate, până nu-i dai ciocolată, acadea și macaroons nu se lasă! Dar e foarte bine, se completează amândouă. E foarte important să se iubească pe sine, să știi ce meriți și să atragi oamenii potriviți în viața ta. Eu am învățat-o târziu, după stopul cardiac, la 30 de și ceva de ani. Iubirea de sine o înveți de la părintele de același sex”, a explicat Andreea Bălan.

Fetele mă imită pe mine, dacă eu mă iubesc pe mine, și ele se vor iubi pe ele. Iubirea de partener o înveți de la părintele de sex opus. E datoria tatălui lor să le iubească, să fie prezent în viața lor, ca ele să nu se simtă abandonate și mai târziu să nu caute aceeași lecție de abandon. Tu știi că meriți și vei atrage mai târziu. Andreea Bălan:

„Nu am grija banilor, ei vin pur și simplu”

Artista a dezvăluit că-și mai dorește un băiat, pe lângă cele două fetițe, dar cum nu mai poate susține o sarcină a luat în calcul o mamă surogat. Se vede iubind din nou în viitorul apropiat. „Am încredere în bărbați. Vine din tine, dacă ești bine cu tine. În ultimele luni, am cunoscut multe persoane mișto, sunt convinsă că va fi bine în continuare. Viața mea de acum va fi foarte frumoasă. Meditez în fiecare zi. Când am timp dimineața, dacă nu, seara. Mă pun cu fetițele în pat, ele își beau lăpticul, eu ascult la căști diverși guru. Cred în dragostea adevărată, o ai tu cu tine, cu copiii. N-am frici, n-am anxietăți. Trebuie să faci totul din plăcere, nu din obligație. Cu cât faci lucruri mai frumoase, cu atât universul îți oferă. Trebuie să faci banii cu pasiune. De ani de zile, nu mă mai gândesc la bani, efectiv, nu mai am problema banilor. Pur și simplu, fac și banii vin!”, a spus artista.

„Mi-am plătit karmele”

Andreea Bălan spune că l-a iertat pe fostul soț, George Burcea

A mărturisit că l-a iertat pe fostul soț, pe George Burcea, „divorțul practic s-a terminat, e vorba doar de o chestie de redactare”.

Andreea Bălan a explicat cum funcționează acum relația cu fostul partener: „Este o relație karmică! Am plătit niște karme din trecut. A trebuit să rămân o mamă singură, este o lecție pe care a trebuit s-o învăț. Fetele ne-au ales pe noi, ca mamă, ca tată, pentru a avea această experiență în viață. Cred că mi-am plătit karmele, pentru că le-am înțeles. M-am documentat foarte mult în ultimele șase luni. Te eliberezi de karma prin iertare, iertarea către tine și apoi a celorlalți”.

„N-am mai plâns de jumătate de an”

Parcurge cea mai roz perioadă a vieții: „De jumătate de an n-am mai plâns, înainte o făceam des. Am fost învățată greșit că trebuie să fii perfectă. Copiii mă emoționează cel mai mult. Când îi văd cum se joacă sau cum cad, fetițele mele, de exemplu, cum evoluează. Un copil îți dă o altă perspectivă a vieții. Am devenit mamă cu adevărat când am născut a doua oară. Acum, știind chestii de parenting, le las să se joace, le întreb «vrei, ai chef?», facem tot felul de jocuri, de reclame, nu le forțez să facă ceva ceea ce nu-și doresc. Până la 13 ani am avut o copilărie frumoasă, apoi a fost tumultuos, cu suișuri, cu coborâșuri”.

