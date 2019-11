De Livia Lixandru,

Andreea Bănică este întotdeauna atentă la felul în care arată, mai ales atunci când urcă pe scenă, însă nu are nicio problemă să se afișeze în fața tuturor, fără strop de machiaj, din când în când.

„Nu am avut niciodată o problema să mă pozez fără machiaj, să ies din casă fără nimic pe față, să mă afișez naturală. Sunt bine cu mine, mă îngrijesc, sunt grijulie cu tenul meu și pot sta linistita și fără machiaj. ?

Însă atunci când am un eveniment, un concert, o filmare, e normal să mă vedeți cu un machiaj profi. Așa am procedat de la începuturile carierei mele pentru că mi-am dorit să arăt frumos în fața publicului; e o dovada de respect, așa consider.

E normal să arătăm altfel după un machiaj de o oră, să știm să ne punem trăsăturile în valoare, să ne jucam cu umbre și lumini până când rezultatul e cel pe care îl dorim. Fie că vă place sau nu să vă machiați, aveți grijă de tenul vostru și iubiți-vă mult.

Eu am învățat să mă iubesc așa imperfectă cum sunt, mă afișez așa cum sunt pentru că am încredere în mine, ca femeie, dar, recunosc, iubesc machiajul și felul în care ne pune în evidență tot ce e mai bun.

Noi, femeile, suntem norocoase să putem apela la astfel de artificii, așa că sunt sigură că înțelegeti foarte bine de unde schimbările de care încearcă să se agațe unii când vine vorba de pozele în care port un machiaj facut corect. Pe fața mea nu a ajuns bisturiul, doar mâini înzestrate și pensule fine! ”, a scris Andreea Bănică pe contul de socializare.

Prietenii virtuali și-au spus imediat părearea, unii dintre aceștia observând clar difrența dintre Andreea cea de acum și cea din urmă cu câțiva ani.

„Erai mai frumoasă înainte. Ce ți-ai făcut la buze”, „Machiajul zilnic nu e benefic”, „Să te uiți la pozele din trecut, cum erai. Ți-ai pus botox. Păcat de tine că te-ai pocit așa”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Andreea Bănică și-a scos alunița de pe față

În luna aprilie a anului trecut, Andreea a decis să își scoată alunița de pe față și a explicat totul pe blogul personal.

„Dragii mei, v-am pregătit un articol despre un subiect foarte sensibil pentru mine. Vreau să vă povestesc și să vă arăt cum a decurs procesul de îndepărtare a aluniței. Da, celebra mea aluniță, fără de care nu-mi imaginam cum o să fiu. Dar, iată că a sosit și acest moment, am scos-o! Pentru mine nu s-a schimbat nimic. Cu sau fără aluniță sunt aceeași!

Nu mi-a fost ușor să iau această decizie și m-am consultat cu cei dragi din jurul meu, dar și cu specialiști în domeniu, desigur. Ani la rând m-am gândit să fac asta, dar nu am avut curaj. Am vorbit mult cu Lucian pe tema asta, pentru că mi-a fost destul de greu să mă hotărăsc, dar mi-am luat inima în dinți și într-o zi am zis gata, hai s-o fac și pe asta.

Am decis să fac acest lucru, a fost din considerente medicale, pentru mine, indiferent de câte comentarii am primit, alunița nu a fost un complex, ba din contră, ceva ce m-a diferențiat. Era un semn din naștere de care eram mândră, dar din motive medicale mi-am făcut curaj și am îndepărtat-o”, a scris Andreea în urmă cu un an, pe blogul personal.