Deficit intern de materie primă

Potrivit estimărilor făcute de Mariusz Gasidło, reprezentant al industriei de procesare, strângerea recoltei din acest an ar putea indica cifre sensibil mai mici comparativ cu nivelul înregistrat în sezonul anterior.

Această scădere prognozată aduce presiuni suplimentare pe lanțurile de aprovizionare, într-un moment în care fabricile de ulei caută deja soluții pentru acoperirea necesarului de materie primă.

Polonia își îndreaptă tot mai vizibil atenția către producția din România pentru a acoperi deficitul intern de materie primă și pentru a-și susține industria de procesare a uleiurilor vegetale și a biocombustibililor, relatează Tygodnik.

O criză accentuată de materie primă

Procesatorii de semințe oleaginoase din Polonia se confruntă cu o criză accentuată de materie primă. Scăderea suprafețelor cultivate și condițiile meteorologice nefavorabile au dus la o recoltă internă insuficientă pentru a acoperi capacitatea totală de procesare a fabricilor de ulei. În acest context, presiunea pe industria procesatoare crește, iar companiile poloneze sunt nevoite să își îndrepte atenția către achizițiile din străinătate.

Industria prelucrătoare din Polonia traversează o perioadă de expansiune fără precedent, însă această dezvoltare aduce la suprafață o provocare structurală majoră. Capacitatea totală de procesare a fabricilor de ulei din țara vecină crește rapid, ajungând deja la nivelul de 4 milioane de tone pe an, cu perspective clare de a depăși pragul de 4,5 milioane de tone în perioada imediat următoare.

Problema principală este decalajul uriaș dintre apetitul industriei și resursele agricole interne.

România, pilonul de bază pentru aprovizionarea Poloniei

În acest context de deficit intern, România devine unul dintre cele mai importante puncte de pe harta de aprovizionare a procesatorilor polonezi. Estimările din sector indică o producție excelentă pe câmpurile românești în noul sezon, generând un disponibil de export evaluat la aproximativ 1,5 milioane de tone de rapiță.

Reprezentanții industriei poloneze mizează intens pe stocurile din România pentru a acoperi golurile din producția proprie. Interesul pentru marfa românească este amplificat de contextul geopolitic actual, având în cadrul regional un rol determinant.

Menținerea restricțiilor și a embargo-ului privind importurile de rapiță din Ucraina limitează opțiunile polonezilor pe piața de proximitate. În lipsa alternativei ucrainene, România își consolidează statutul de jucător cheie și devine principala ancoră de stabilitate pentru alimentarea fabricilor de procesare din Polonia.

România a devenit cel mai mare furnizor de rapiță al Germaniei în primele șase luni ale sezonului agricol 2025/26, potrivit datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei și confirmate de Uniunea pentru Promovarea Plantelor Oleaginoase și Proteinice (UFOP).



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE