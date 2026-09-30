Cum și-ar ierta o vedetă iubitul dacă e înșelată: „Un colier cu diamante, o mașină”

Andreea Eremia, concurentă la „Burlacii: Foc în Paradis”, vorbește deschis despre regulile ei în iubire. Tânăra explică de ce este convinsă că un bărbat trebuie să „vâneze” înainte să obțină ceea ce își dorește și face o mărturisire neașteptată despre infidelitate: în anumite condiții ar putea trece peste o aventură, dacă aceasta nu are în spate sentimente!

Tânăra care poate fi văzută la Acasă TV și pe VOYO are o perspectivă foarte clară asupra începuturilor unei relații: pentru ea, atracția poate fi extrem de puternică, însă crede că disponibilitatea imediată poate schimba felul în care un bărbat privește o femeie.

Întrebată ce părere are despre relațiile intime la prima întâlnire și dacă o astfel de propunere înseamnă că bărbatul își dorește doar atât, Andreea Eremia este tranșantă. „Este super atracție sexuală, doar că bărbații nu apreciază asta, o văd ca pe un lucru ușor obținut și nu își mai dau silința. Tot ce e greu atrage”, a spus ea pentru Libertatea.

Concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” merge mai departe cu dezvăluirile și explică de ce consideră că un bărbat trebuie să depună efort pentru a cuceri o femeie: „Un bărbat poate să plece, dacă își dorește asta, doar că bărbatul este vânător, trebuie să vâneze înainte să aibă vânatul în fața lui”.

Ce a spus Andreea Eremia despre infidelitate

Când vine însă vorba despre infidelitate, lucrurile devin mult mai nuanțate. „Burlăcița” recunoaște că nu știe dacă ar putea ierta dacă este înșelată, însă spune că există o diferență între o aventură fără sentimente și una care ascunde faptul că partenerul nu mai este atras sau îndrăgostit.

„Dacă aș simți că m-a înșelat pentru că nu mai este atras de mine sau pentru că nu mă mai iubește sau pentru că vrea să-mi calce orgoliul în picioare, atunci nimic nu ar putea cumpăra împăcarea, absolut nimic”, a explicat Andreea Eremia pentru Libertatea.

În schimb, dacă infidelitatea ar fi fost, în viziunea ei, doar o aventură fără implicații emoționale, răspunsul ei este unul care poate surprinde: „Dacă o face din distracție, aș putea să închid ochii la un colier cu diamante, o mașină...”.

Declarația ei vine după ce a fost întrebată dacă există un „preț” pentru care ar putea trece peste o asemenea greșeală. Tânăra admite însă imediat că respectul ei nu poate fi cumpărat: „Cred că acum sunt puțin copilă cu ce am zis. Respectul meu nu ar putea să fie cumpărat de nimeni”!

Andreea Eremia are și o teorie proprie despre motivele pentru care bărbații și femeile înșală. În opinia ei, cele două situații nu sunt neapărat identice. „Eu, dacă aș înșela, aș înșela cu sentimente, poate. Bărbatul înșală pentru că bărbatul este un vânător, după cum am spus. Înșală fără sentimente, poate este doar atras, poate din plictiseală, poate ca să se laude în fața băieților”, a mai spus tânăra pentru Libertatea.

În ceea ce privește fidelitatea, Andreea Eremia spune că ar prefera un bărbat fidel, chiar dacă acesta este mai rece sau mai distant: „Fidel, dar rece, pentru că trebuie să fie și puțin rece”. Tânăra recunoaște, totodată, că a fost rănită în dragoste și că experiențele din trecut au făcut-o să fie mai atentă înainte să se implice. Nu se mai atașează prima și preferă să vadă interes din partea unui bărbat înainte de a se arunca într-o relație.

Ar încerca să cucerească iubitul altei femei

Cât despre o situație în care ar simți o chimie puternică cu bărbatul altei femei, Andreea Eremia nu exclude posibilitatea de a încerca să-l cucerească: „Da, aș încerca să-i dau semnale lui. Dacă mi-ar arăta și el că este reciproc, poate că aș face-o”.