Andreea Esca a împlinit 54 de ani pe 29 august și a povestit cum și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce spune despre muncă, oboseală, copii și viitorul la Știrile PRO TV.

Andreea Esca și-a sărbătorit ziua de naștere pe 29 august, alături de aproximativ 180 de oameni, la spectacolul susținut de Pavel Bartoș. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a vorbit despre aniversare, cadourile primite de la copii, proiectele în care este implicată și motivul pentru care nu ia în calcul să schimbe domeniul.

Andreea Esca și-a sărbătorit ziua de naștere la spectacolul lui Pavel Bartoș

Andreea Esca a împlinit 54 de ani pe 29 august. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a ales să își petreacă aniversarea într-un mod diferit, la spectacolul susținut de bunul său prieten Pavel Bartoș.

Vedeta a fost înconjurată de aproximativ 180 de oameni, iar muzica, luna plină și atmosfera din grădină au transformat seara într-o aniversare pe care a descris-o drept una inedită.

„M-am simțit foarte bine, pentru că mi-am petrecut ziua cu foarte mulți oameni care au venit la spectacolul lui Pavel Bartoș de la A lui Escana. A fost ca și cum mi-aș fi petrecut ziua împreună cu 180 de oameni. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, care a fost extraordinar de frumoasă, cu lună plină, cu Bartoș care a ieșit pe scenă și cu lumea extrem de fericită să stea în grădină și să se uite la spectacol. A fost chiar ceva inedit”, a declarat Andreea Esca pentru Click!.

Întrebată ce își mai dorește la această vârstă, prezentatoarea a oferit un răspuns scurt: „Să fim sănătoși, atât.”

Ce cadouri a primit de la copiii săi

Andreea Esca a vorbit și despre cadourile primite din partea copiilor. Pentru ea, cel mai important dar nu este unul material, ci faptul că este mândră de cei doi.

„Am primit tot felul de cadouri, care sunt așa, de suflet. Și cred că cel mai mare cadou din partea copiilor mei este că sunt foarte mândră de ei”, a spus vedeta.

Proiectele nu i-au lăsat prea mult timp pentru odihnă

Deși și-ar fi dorit câteva zile libere, Andreea Esca a recunoscut că programul încărcat nu i-a permis să se odihnească prea mult. Prezentatoarea este implicată într-un proiect la Porumbacu și spune că lucrurile construite acolo au nevoie de implicare constantă. „A fost puțin. Aș mai fi stat un pic să mă odihnesc, dar, începând acest proiect de la Porumbacu, nu am avut timp. Mi-am dorit foarte mult să iasă bine toate lucrurile pe care le construim acolo și nu iese nimic dacă nu ești implicat 100%”, a explicat Andreea Esca.

Unul dintre obiectivele pe care și le-a propus de ziua ei a fost ca unitatea mobilă a Fundației Renașterea să ajungă la Porumbacu. „Mi-am dorit ca de ziua mea să avem acolo unitatea mobilă de la Fundația Renașterea, pentru că în acest fel, toate femeile de peste 40 de ani din zonă pot avea acces la o mamografie gratuită, ceea ce cred că este foarte important”, a spus vedeta.

După perioada aglomerată, Andreea Esca nu are, cel puțin deocamdată, o altă vacanță programată. Prezentatoarea spune că are în continuare multe lucruri de făcut. „Mă bucur. Am revenit la muncă”, a declarat ea, după revenirea la pupitrul Știrilor PRO TV.

Întrebată dacă urmează o nouă vacanță, vedeta a răspuns: „Dacă tu presupui, ar fi bine, dar nu. N-am vacanțe. Am tot felul de alte lucruri de făcut, în schimb. Deocamdată nu am programată o altă vacanță. Dar poate, cine știe…”

Andreea Esca nu se vede prezentând o emisiune de divertisment

După aproape trei decenii la pupitrul Știrilor PRO TV, Andreea Esca nu ia în calcul să schimbe domeniul și să prezinte o emisiune de divertisment. Vedeta spune că îi place ceea ce face și că preferă să găsească idei noi pentru același proiect, în loc să renunțe la jurnal.

„Nu. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun, iar eu cred că asta fac cel mai bine. Drept urmare, nu, nu mă gândesc. Mă gândesc doar cum să fac și mai bine, să fie diferit, să găsesc tot felul de idei, dar pentru același proiect”, a spus Andreea Esca.

Prezentatoarea a vorbit și despre felul în care își analizează munca. Andreea Esca a recunoscut că este atentă atât la propriile greșeli, cât și la lucrurile pe care le-ar putea îmbunătăți. „Tot timpul sunt atentă la mine. Așa cum sunt atentă și la alții, sunt atentă și la mine. Și dacă observ orice lucru care mi se pare că nu este în regulă, încerc să-l fac să fie bine”, a explicat ea.

Andreea Esca recunoaște că obosește

Deși este cunoscută pentru ritmul aglomerat și pentru că este mereu implicată în proiecte, Andreea Esca spune că resimte tot mai mult oboseala.

„Obosesc, obosesc de foarte multe ori. Obosesc din ce în ce mai mult, pentru că nu mai am 20 de ani. Dar cred că, din acest punct de vedere, semăn cu mama și cu bunica mea. Noi așa suntem, pur și simplu. Și mai știu că mă învăța un șef de-al meu că statul obosește cel mai tare”, a declarat prezentatoarea.

Marea, filmele și dansul, printre metodele ei de relaxare

Andreea Esca a dezvăluit și cum își petrece timpul liber atunci când reușește să se desprindă de muncă. Printre activitățile sale preferate se numără mersul la mare, vizionarea filmelor și spectacolele de teatru.

„Îmi place să merg la mare. Îmi place marea foarte mult și mă relaxează să mă uit pur și simplu la mare și să ascult valurile. Îmi place să merg la film, îmi place să merg la teatru, să ascult muzică, să dansez. Eu mă relaxez dansând”, a spus vedeta.