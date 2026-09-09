ANM a emis două avertizări de căldură în România: urmează două zile cu temperaturi de până la 35 de grade în unele zone

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru zilele de miercuri și joi, 9 și 10 septembrie. În vestul și sud-vestul țării sunt așteptate maxime de până la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă.

Meteorologii ANM avertizează că vremea se încălzește din nou în vestul și sud-vestul României, unde temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Au fost emise două atenționări cod galben pentru 9 și 10 septembrie, care vizează temperaturi deosebit de ridicate și, izolat, caniculă.

În București nu este emisă nicio avertizare meteorologică, însă vremea va rămâne călduroasă în ambele zile, cu maxime de până la 32 de grade.

Cod galben miercuri, 9 septembrie: până la 35 de grade și izolat caniculă

Prima avertizare este valabilă miercuri, 9 septembrie, între orele 12:00 și 18:00. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar izolat va fi caniculă.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă”, au transmis meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Cod galben joi, 10 septembrie: temperaturile rămân foarte ridicate

A doua atenționare Cod galben intră în vigoare joi, 10 septembrie, între orele 12:00 și 18:00. Zonele afectate sunt sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei.

Meteorologii anunță că și joi vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului. „Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate”, potrivit ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în București pe 9 și 10 septembrie

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 9 septembrie, ora 10:00 – 10 septembrie, ora 18:00.

Miercuri, 9 septembrie - Vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 30–31 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă din timpul nopții va fi cuprinsă între 12 și 15 grade.