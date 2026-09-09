Un manager care lucra de peste 19 ani pentru un mare lanț de supermarketuri și-a pierdut locul de muncă după ce compania a descoperit că, în numai 25 de zile, a accesat de 7.685 de ori site-uri care nu aveau legătură cu activitatea sa profesională. Angajatul a contestat concedierea, însă instanța a decis că măsura luată de companie a fost justificată, scrie Noticias Trabajo.

A intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori și a fost concediat

Bărbatul lucra la aceeași companie din Spania de peste 19 ani și, în perioada 1-25 februarie 2025, sistemul a înregistrat nici mai mult, nici mai puțin de 7.685 de accesări, toate în timpul programului de lucru, de pe computerul companiei. Printre site-urile neautorizate accesate se aflau YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit și TrustPilot. Mai mult, compania a decoperit că, între 26 noiembrie 2024 și 16 aprilie 2025, managerul și-a folosit adresa de e-mail de serviciu pentru probleme personale de cel puțin 30 de ori și a și redirecționat documente ale companiei către adresa sa personală de e-mail.

Dar problemele sale nu au început odată cu verificarea calculatorului. Înainte de concediere, managerul primise mai multe avertismente și sancțiuni pentru comportamentul său la serviciu, printre care comentarii nepotrivite, insulte și amenințări la adresa unui coleg, părăsirea locului de muncă fără un motiv justificat, utilizarea resurselor companiei în scopuri personale și folosirea frecventă a telefonului mobil în timpul programului.

Angajatul a mers în instanță după ce a fost concediat

Bărbatul a atacat decizia companiei, însă Tribunalul de Primă Instanță din León i-a respins acțiunea. El a făcut apoi apel la Instanța Superioară de Justiție din Castilia și León, încercând să obțină anularea concedierii, dar nici de această dată nu a avut câștig de cauză.

Judecătorii au subliniat că buna-credință și loialitatea reciprocă sunt principii esențiale într-o relație de muncă și au făcut trimitere la jurisprudența Curții Supreme. Instanța a stabilit că utilizarea deliberată, repetată și abuzivă a resurselor companiei poate distruge relația de încredere dintre angajat și angajator și poate justifica o concediere disciplinară.

Funcția de conducere a cântărit în decizia instanței

Judecătorii au ținut cont și de poziția ocupată de angajat. Bărbatul era manager de nivel A, iar instanța a apreciat că obligația de loialitate față de companie are o importanță și mai mare pentru angajații aflați în funcții de responsabilitate. Magistrații au precizat că nu era necesar ca firma să demonstreze că a suferit o pierdere financiară directă sau că angajatul a obținut un câștig personal.

În analiza instanței, importantă a fost conduita acestuia și faptul că a folosit în mod repetat timpul de lucru și resursele informatice puse la dispoziție de companie în scopuri personale.

A susținut că a fost concediat ca represalii

Managerul a mai invocat în instanță protecția împotriva represaliilor. El susținea că decizia de concediere ar fi avut legătură cu plângeri făcute anterior, dar judecătorii au respins și acest argument. Instanța a constatat că supermarketul cunoștea deja majoritatea abaterilor înainte ca angajatul să sesizeze Inspectoratul Muncii și înainte să depună plângerea privind hărțuirea.