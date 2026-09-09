Traficul la granița dintre România și Republica Moldova este afectat, miercuri dimineață, de o defecțiune tehnică la unul dintre sistemele informatice ale Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Din cauza problemelor apărute în jurul orei 06.30, verificările se desfășoară manual, ceea ce generează întârzieri semnificative.

„La această oră, se înregistrează o problemă tehnică la nivelul unuia dintre sistemele informaționale utilizate în procesul de control la frontieră. Până la remedierea acesteia, a fost dispusă aplicarea procedurilor alternative de înregistrare, astfel încât traficul de călători și mijloace de transport să nu fie sistat”, a transmis Poliția de Frontieră din Republica Moldova.

Autoritățile moldovene au precizat că specialiștii lucrează la remedierea defecțiunii pentru a repune în funcțiune sistemul cât mai curând posibil.

La PTF Albița și Galați, în contextul controlului coordonat, mijloacele de transport așteaptă la autoritățile din R. Moldova până la remedierea completă a defecțiunilor.

Între timp, Poliția de Frontieră din România a emis un avertisment către călători: „Călătorii care intenționează să treacă granița în această dimineață trebuie să aibă în vedere întârzieri la control. Bazele de date ale autorităților din Republica Moldova sunt nefuncționale începând cu ora 06.30 (09.09.2026), din cauza unor probleme tehnice. Verificările se efectuează manual în acest moment”.

În ceea ce privește punctele de trecere ale frontierei, pe sensul de ieșire din România, procesarea se desfășoară normal din partea autorităților române, însă vehiculele sunt nevoite să aștepte pe teritoriul Republicii Moldova.