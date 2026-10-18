Andreea Esca, detalii neștiute despre Nadia Comăneci și Loredana Groza: „Am închis petrecerea cu ele”

Andreea Esca a făcut dezvăluiri despre prietenia ce o leagă de Nadia Comăneci, jurată în noul sezon Românii au talent, și nonconformista artistă Loredana Groza.

Andreea Esca a oferit detalii inedite despre legătura strânsă pe care o are cu două femei excepționale: Nadia Comăneci și Loredana Groza. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a vorbit deschis despre modul în care cele două reușesc să îmbine performanța din domeniul ei cu bucuria de a trăi și de a se distra în timpul liber.

Cu naturalețea caracteristică, vedeta TV a povestit un episod de la o petrecere, unde s-a distrat în compania Nadiei Comăneci și a Loredanei Groza.

Andreea Esca: „Am închis petrecerea tot cu Nadia și Loredana”

Prezentatoarea TV a remarcat că disciplina din profesie le oferă o rezistență de invidiat atunci când vine vorba de momentele de relaxare și distracție alături de prieteni.

„Mă rog, fiecare în domeniul ei cred că face același lucru, anume performanță. Cer este că, și dacă vorbim despre a trăi în afara carierei sau despre a te bucura la o petrecere, pur și simplu, ele știu să se și distreze. De pildă, eram undeva și, deși erau foarte mulți oameni tineri cu noi, am închis petrecerea tot cu Nadia și Loredana. (zâmbește). Deci cred că «antrenamentul» ăsta pe care îl ai în profesie te ajută să faci față și atunci când petreci”, a declarat Andreea Esca pentru okmagazine.ro.

Andreea Esca despre prietenia de 20 de ani cu Nadia Comăneci

Legătura dintre Andreea Esca și zeița de la Montreal durează de zeci de ani, știrista având ocazia să o viziteze pe Nadia Comăneci chiar la ea acasă, în Statele Unite ale Americii, cu ocazia unui eveniment de familie extrem de important.

Prezentatoarea Știrilor Pro TV a fost prezentă la botezul lui Dylan, fiul Nadiei Comăneci, care în prezent are 20 de ani.

„Știu că cel mai mult timp pe care l-am petrecut împreună a fost atunci când a avut loc botezul fiului ei, Dylan, care are acum 20 de ani. Da, am și filmat atunci la botez. Nadia e un om extraordinar! Și uite un alt lucru de care mi-am dat seama anul ăsta, că tot au fost împreună Nadia și Loredana: niciuna dintre ele nu și-a pierdut simțul realității, au rămas cu picioarele pe pământ. Adică oricât de mari sunt fiecare pe palierul ei, uman au rămas exact cum au fost de la bun început, absolut normale, absolut pământene, cu o rutină de viață și cu o seriozitate în pregătirea evenimentelor”, a adăugat știrista pentru aceeași sursă.

Ce face Loredana Groza înainte de concerte

Chiar dacă sunt recunoscute și apreciate în domeniul lor, atât Nadia Comăneci, cât și Loredana Groza se pregătesc temeinic înainte de a demara un proiect.