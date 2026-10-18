Cum își câștigă banii Gabriella Barbu de la „Insula iubirii”. Ispita a dezvăluit cu ce se ocupă în Spania

Gabriella Barbu, în vârstă de 27 de ani, a vorbit despre sursele sale de venit, după ce a primit întrebări de la urmăritorii din mediul online. Pe lângă aparițiile la emisiuni TV din Spania și activitatea de influencer, ispita de la „Insula iubirii” a dezvăluit că lucrează și pentru o firmă de transport.

Gabriella Barbu a atras atenția în sezonul X al emisiunii „Insula iubirii”, unde a devenit una dintre ispitele despre care s-a vorbit cel mai mult. În urma aparițiilor sale în show, bruneta a fost asociată și cu Prințul Marco, însă, dincolo de viața expusă la televizor, aceasta are mai multe activități profesionale.

Într-un live pe TikTok, Gabriella a fost întrebată direct de urmăritori din ce își câștigă banii. Ea a explicat că lucrează în televiziunea din Spania de patru ani, desfășoară activități în mediul online și are responsabilități în cadrul unei firme de transport.

„Din ce fac bani? Muncesc! Eu sunt la televiziunea din Spania de patru ani, am și firmele mele și muncesc online. Muncesc la o firmă de transport, mă documentez, lucrez în Excel și la comenzile de pe site”, a spus Gabriella într-un live pe TikTok.

Activitatea online, o altă sursă de venit

Pe lângă munca pentru firma de transport și aparițiile televizate, Gabriella Barbu obține venituri și din activitatea de influencer. Aceasta participă la campanii de promovare în mediul online și publică materiale despre produse, inclusiv prezentări și recenzii video.

De asemenea, este invitată la concerte și festivaluri, unde promovează evenimentele pe rețelele sociale. Prezența sa online este susținută de o comunitate numeroasă: peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și aproape 500.000 pe TikTok.

Cine este Gabriella Barbu de la Insula iubirii

Gabriella Barbu s-a născut pe 31 octombrie 1998 și a devenit cunoscută publicului după participarea la „Insula iubirii” din Spania. A apărut în sezonul al șaptelea al emisiunii, unde l-a cunoscut pe Álex Girona. Cei doi au continuat relația și după încheierea filmărilor, însă povestea lor a fost marcată de împăcări și tensiuni. La un moment dat, Gabriella l-a acuzat că ar fi înșelat-o.

Ulterior, românca a participat și la emisiunea „The Neighbors Next Door”, filmată în pauza dintre sezoanele al șaptelea și al optulea ale formatului spaniol „Insula iubirii”.