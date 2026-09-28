Parlamentul Ungariei a ridicat luni, 28 septembrie, imunitatea premierului Péter Magyar, permițând continuarea anchetei într-un dosar de furt. Cazul vizează un incident din 2024, când procurorii susțin că politicianul a luat telefonul unui bărbat într-un club din Budapesta și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre, conform Index și 24.hu.

Peter Magyar poate fi anchetat fără protecția imunității

Parlamentul de la Budapesta a votat luni ridicarea imunității lui Peter Magyar, dar și a foștilor miniștri Balázs Hankó și Miklós Seszták. Votul a fost de 139 de voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abțineri.

În cazul lui Magyar, măsura deschide calea pentru continuarea procedurii penale în dosarul privind telefonul luat unui bărbat într-un club din Budapesta în 2024. Parchetul ungar a cerut oficial ridicarea imunității pe 22 septembrie.

Potrivit acuzației, incidentul a avut loc la clubul Ötkert, în iunie 2024. Un bărbat îl filma pe Magyar cu telefonul. În timpul unei dispute, politicianul i-ar fi luat telefonul și l-ar fi introdus în buzunar. Ulterior, după ce a părăsit clubul, s-ar fi îndreptat spre Dunăre și ar fi aruncat telefonul în apă, spun procurorii. Parchetul dorește să îl audieze pe Magyar în calitate de suspect pentru furt.

Magyar a cerut el însuși ridicarea imunității, afirmând că dorește ca ancheta să poată continua și să își poată clarifica situația.

Ce înseamnă, de fapt, ridicarea imunității premierului Ungariei

Decizia Parlamentului Ungariei din 28 septembrie deschide calea continuării procedurii împotriva lui Peter Magyar.

Ridicarea imunității a generat și întrebări despre ce se poate întâmpla în continuare cu premierul Ungariei.

Index.hu spune că după eliminarea protecției parlamentare, procedura penală poate continua, iar autoritățile pot dispune măsurile prevăzute de lege.

„Imunitatea lui Péter Magyar a fost suspendată, acesta putând fi acum interogat și încarcerat. (..) După ce Parlamentul a suspendat imunitatea deputatului, procuratura poate continua urmărirea penală împotriva acestuia în cazul dat: de exemplu, îl poate interoga ca suspect, îl poate încarcera și ulterior poate formula acuzații. Decizia se aplică numai cazului pentru care a fost solicitată suspendarea. ”, au scris jurnaliștii maghiari.

Totuși, ridicarea imunității nu echivalează cu o condamnare și nici cu arestarea automată a lui Peter Magyar.

Mai exact, ridicarea imunității presupune eliminarea protecției procedurale care împiedica desfășurarea anumitor acte ale anchetei împotriva unui parlamentar.

Eventualele măsuri coercitive trebuie dispuse separat, potrivit procedurii penale.

Prin urmare, formularea că Magyar „poate fi încarcerat” trebuie înțeleasă ca o posibilitate juridică ce ar necesita o măsură distinctă a autorităților competente, nu ca o consecință automată a votului parlamentar.

Imunitatea parlamentarului are două componente importante: lipsa răspunderii pentru voturile și opiniile exprimate în exercitarea mandatului și inviolabilitatea.

Aceasta din urmă înseamnă că împotriva unui deputat nu pot fi inițiate sau continuate anumite proceduri penale și nu pot fi aplicate măsuri coercitive fără aprobarea Parlamentului, cu excepțiile prevăzute de lege.

Prin votul de luni, acest obstacol procedural a fost eliminat în cazul lui Magyar.

Ridicarea imunității permite anchetatorilor să continue procedura penală. Eventuala reținere sau arestare reprezintă măsuri distincte, care trebuie dispuse potrivit regulilor procedurii penale.

Astfel, votul parlamentar nu stabilește vinovăția lui Peter Magyar.

Ce se întâmplă în continuare cu Peter Magyar

După ridicarea imunității, procurorii pot continua procedura și îl pot audia pe Magyar în dosarul de furt.

Procuratura ungară precizase anterior că desfășurarea procedurii penale împotriva deputatului urma să fie posibilă după suspendarea imunității.

Magyar a susținut public că dorește eliminarea imunității parlamentarilor pentru infracțiunile urmărite din oficiu.