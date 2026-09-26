Fizicianul David Gross, laureat al Premiului Nobel, lansează un avertisment dur: șansele ca omenirea să mai trăiască încă 50 de ani sunt extrem de reduse.

Riscul izbucnirii unui conflict nuclear s-a amplificat

Unul dintre cei mai apreciați fizicieni ai lumii, americanul David Gross, lansează un semnal de alarmă privind viitorul omenirii. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 2004 pentru cercetările sale de pionierat asupra forțelor din nucleul atomic, savantul susține că perspectivele de supraviețuire ale civilizației pe termen lung sunt mult mai reduse decât pare să realizeze societatea modernă, relatează Science et Vie.

Dintr-o perspectivă bazată strict pe calculul probabilităților, David Gross atrage atenția că riscul izbucnirii unui conflict nuclear s-a amplificat considerabil în ultimele decenii, depășind nivelurile înregistrate chiar și în timpul Războiului Rece.

David Gross nu vorbește ca un profet, ci ca un fizician obișnuit să raționeze cu probabilități. Co-laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2004 pentru munca sa asupra interacțiunii puternice, forța care leagă nucleele atomilor, a primit ulterior un Premiu Special pentru Descoperire în valoare de trei milioane de dolari. Verdictul său poate fi rezumat într-o singură propoziție: „Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici.”

Orizontul de siguranță nu depășește 35 de ani

Avertismentul savantului se bazează pe o analiză matematică simplă, dar cu implicații profunde. În perioada Războiului Rece, specialiștii estimau că posibilitatea izbucnirii unui război atomic era de aproximativ 1% pe an. În prezent, evaluările fizicianului arată că acest risc anual a urcat la aproape 2%, respectiv o șansă din cincizeci în fiecare an.

Extrapolat pe o perioadă mai lungă, acest procent aparent mic, acumulativ devine o certitudine statistică. Din acest motiv, el evaluează că orizontul de siguranță al omenirii nu depășește în realitate 35 de ani, fiind extrem de puțin probabil ca și civilizația actuală să mai prindă următoarele cinci decenii fără un eveniment catastrofal.

Întrebat cum crede că va evolua cercetarea în fizica teoretică în următorii 50 de ani, el a răspuns: „În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor… că șansele de a mai trăi 50 de ani sunt foarte mici”.

„M-ați întrebat să mă gândesc la viitor și sunt obsedat în ultimii ani, gândindu-mă la asta – nu la viitorul ideilor și al înțelegerii naturii, ci la supraviețuirea umanității”, a adăugat el.

Inteligența artificială, un mare pericol

Avertismentele prestigiosului fizician privind riscurile unui război nuclear vin pe fondul unor îngrijorări globale continue legate de escaladarea nucleară. Deteriorarea acestui indice de siguranță este alimentată de o serie de factori geopolitici și tehnologici critici.

Printre aceștia se numără extinderea clubului statelor deținătoare de arme nucleare la nouă națiuni, prăbușirea treptată a marilor tratate internaționale de control al armamentului și amplificarea tensiunilor regionale.

În plus, dezvoltarea rachetelor hipersonice a redus considerabil timpul de reacție pe care liderii politici și militari îl au la dispoziție pentru a verifica o alertă și a lua o decizie.

O altă amenințare majoră identificată de fizician este integrarea tot mai profundă a sistemelor automate și a inteligenței artificiale în infrastructura de apărare tactică.

În condițiile în care algoritmilor le este încredințată gestionarea alertelor timpurii, există un risc major ca o eroare de procesare sau o interpretare greșită a datelor să declanșeze o ripostă nucleară automată, fără ca factorul uman să mai aibă timpul fizic necesar pentru a interveni și a opri catastrofa.

Ceasul Apocalipsei: 85 de secunde până la miezul nopții

Pentru David Gross, ale cărui cercetări s-au concentrat pe unificarea teoriilor fundamentale ale fizicii, această previziune este și o constatare amară. Savantul își exprimă îndoiala că comunitatea științifică va mai avea răgazul necesar pentru a descifra ultimele mari secrete ale Universului înainte ca omenirea să se autodistrugă prin intermediul propriei tehnologii militare.

Buletinul Oamenilor de Știință Atomici stabilește în fiecare an simbolicul Ceas al Apocalipsei pentru a reprezenta riscul unei catastrofe provocate de om, iar în ultimii ani, acesta a fost fixat la niveluri istoric ridicate.

În prezent, este setat la 85 de secunde până la miezul nopții, buletinul avertizând că este „cel mai aproape de catastrofă din toate timpurile”, din cauza tensiunilor globale în curs.