Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din sectorul românesc al Mării Negre și primul proiect offshore de apă adâncă din România, accelerează pasul, iar prima livrare de gaze din Marea Neagră este preconizată mai devreme decât estimările inițiale, urmând să intre în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027.

Decizia consorțiului format din Petrom și Romgaz de a devansa calendarul marchează o etapă decisivă pentru piața energetică regională. Ritmul alert al lucrărilor permite atingerea nivelului maxim de producție încă din ultimul trimestru din 2027.

Calendarul avansat din Marea Neagră devansează livrarea primelor cantități de gaze în sistem

Progresele tehnice înregistrate în 2026 au creat premisele acestei devansări a calendarului operațional, conform comunicatului Petrom, potrivit lui Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil for Explorare și Producție.

Proiectul a bifat deja instalarea platformei de producție Neptun Alpha (o structură de 16.500 de tone și 225 de metri înălțime), precum și finalizarea a 7 din cele 10 sonde prevăzute pe zăcămintele Pelican Sud și Domino. Totodată, lucrările avansează rapid la conducta submarină de 160 km spre Tuzla și la stația de măsurare a gazelor.

Conducerea Petrom și cea a Romgaz subliniază că restrângerea intervalului pentru prima livrare oferă predictibilitate sporită partenerilor industriali. Proiectul va intra într-o fază de testare și creștere treptată, urmând ca platoul de producție de circa 8 miliarde mc pe an (140.000 de barili echivalent petrol pe zi) să fie atins la finele trimestrului al treilea din 2027.

Ce este Neptun Deep și de ce este vital pentru România

Situat la 160 km în larg, perimetrul acoperă 7.500 km², la adâncimi ale apei cuprinse între 100 și 1.000 de metri. Cu resurse estimate la 100 de miliarde de metri cubi, exploatarea va dubla producția națională de gaze la 16 miliarde mc anual, poziționând România drept cel mai mare producător din Uniunea Europeană.

Proiectul este deținut în cote egale (50%-50%) de Petrom și Romgaz, societate de stat care a preluat cota gigantului american ExxonMobil. Cu investiții de 4 miliarde de euro și contribuții bugetare estimate la 20 de miliarde de euro, proiectul este susținut și de dreptul de preemțiune al statului român la achiziția gazelor.

Marii consumatori industriali și partenerii externi își securizează consumul din noul zăcământ

Calendarul accelerat vine într-un moment în care industria grea caută stabilitate pe termen lung. Primul client local care a cumpărat în avans gaze din Neptun Deep este combinatul Silcotub SA (grupul Tenaris). Producătorul de țevi din oțel, cu unități la Călărași, Zalău și Câmpina, consumă peste 6,5 milioane mc de gaze doar la oțelăria din Călărași, garantându-și astfel costuri energetice predictibile. Pe plan extern, Petrom a semnat deja contracte de livrare în avans cu Uniper și Energocom.

Securitatea regională și miza geopolitică transformă proiectul mării într-un pilon strategic

drona marina distrusa langa neptun deep