Studenții pot plăti cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Cine beneficiază de reducere și ce trebuie să știe

Studenţii din România pot beneficia de reduceri substanţiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunţ al CFR Călători. Astfel, aceştia pot obţine reduceri de până la 90% sau 50% la bilete şi abonamente, în funcţie de situaţia lor, relatează News.ro.

Reducere de 90% pentru studenţii din România

Studenţii cu vârsta de până la 30 de ani, înscrişi la programe de învăţământ cu frecvenţă în instituţii acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea în care se află universitatea. În plus, studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament, din familii substitutive sau aflaţi în grija unui asistent maternal beneficiază de aceleaşi facilităţi. Pentru călătoriile la clasa 1 sau în vagoanele de dormit/cuşetă, diferenţele tarifare trebuie plătite integral.

Cum se obţin biletele şi abonamentele cu reducere

Pentru a accesa aceste beneficii, studenţii trebuie să prezinte legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 2026-2027, şi actul de identitate, ambele în original. Cei care deţin o carte electronică de identitate pot prezenta un document digital sau fizic ce atestă domiciliul.

Biletele şi abonamentele cu reducere de 90% pot fi achiziţionate de la casele de bilete din staţiile CFR Călători, de la automatele de bilete, online, prin aplicaţia mobilă CFR Călători sau de la personalul de tren în cazul în care nu există alte opţiuni de achiziţie în staţiile respective. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul oficial al companiei, www.cfrcalatori.ro.

În perioada de tranziţie, până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, studenţii pot utiliza legitimaţia de reducere pentru anul universitar 2025-2026. Pentru cei din anul I, reducerea se aplică pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ pentru anul universitar 2026-2027. Din 1 decembrie, însă, doar legitimaţiile vizate pentru anul universitar curent vor fi acceptate.

Reducere de 50% pentru studenţii din străinătate

Conform comunicatului CFR Călători, studenţii români înscrişi la instituţii de învăţământ superior din străinătate, cu vârsta de până la 30 de ani, beneficiază de o reducere de 50% la transportul feroviar pe teritoriul României, clasa a doua, la toate categoriile de trenuri (regio, interregio şi intercity). Reducerea este valabilă pe orice distanţă, iar pentru călătoriile la clasa 1 sau în vagoanele de dormit/cuşetă se aplică plata integrală a diferenţelor tarifare.

Pentru a obţine aceste reduceri, studenţii trebuie să prezinte documentul care atestă calitatea de student, însoţit de o traducere legalizată, şi actul de identitate, toate în format fizic şi original. Până la 30 noiembrie 2026, reducerile pot fi acordate şi pe baza documentelor aferente anului universitar precedent (2025-2026), urmând ca din 1 decembrie să fie necesară prezentarea documentelor valabile pentru anul universitar 2026-2027.

Modalităţi de achiziţie şi verificare

Biletele şi abonamentele cu reducere de 50% pot fi achiziţionate de la casele de bilete, agenţiile de voiaj CFR Călători sau direct de la personalul de tren, în lipsa altor opţiuni de cumpărare în staţie.