Susține Susține

Doi ani de creștere sub 1% și un deficit care se îndreaptă spre 6% din PIB. Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu: „Scopul nu este să prevenim eșecul cu orice preț, ci să prevenim distrugerea de valoare prin întârziere”

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
Echipa de jurnaliști
Comentează
bancnote-bani-lei-romania-foto-123rf-scaled
Analiză
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Economia României își schimbă motorul: modelul de creștere bazat pe consum și pe deficite publice „cedează locul” unuia în care investițiile și capitalul privat trebuie să tragă, spune viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu. Cifrele cu care a deschis, pe 24 septembrie, un summit european dedicat companiilor în dificultate, găzduit de banca centrală: creștere sub 1% în 2024 și 2025, inflație coborâtă peste vară de la peste 10% la circa 6% și un deficit bugetar care se îndreaptă spre aproximativ 6% din PIB pe întregul an. Mesajul central însă e despre firmele care pierd bani: o pierdere recunoscută costă, una pasată mai departe costă mai mult.

Cuprins:

Motorul vechi al economiei nu mai trage

Cosmin Marinescu descrie momentul ca pe o „reechilibrare economică necesară” - „de fapt, un turnaround economic mai amplu”. Cu alte cuvinte, nu e vorba doar de a aștepta cifre mai bune, ci de a schimba felul în care crește economia.

„Un model de creștere economică bazat pe consum și deficite publice cedează locul unui nou model, în care investițiile și capitalul privat trebuie să joace un rol mai mare”, a spus viceguvernatorul.

Contextul nu ajută: „incertitudinea a devenit regula, nu excepția”, a arătat el, cu tensiuni geopolitice, stres climatic și riscuri noi care pun la încercare modelele de afaceri din toată Europa.

Cifrele: creștere anemică, inflație înjumătățită, deficit spre 6%

„Creșterea PIB a fost sub 1% în 2024 și 2025 și a rămas slabă în acest an. Procesul de dezinflație este în desfășurare, inflația scăzând semnificativ pe parcursul verii, de la peste 10% la circa 6%. Deficitul public se reduce, ceea ce este în concordanță cu atingerea unui deficit de circa 6% din PIB pe întregul an”, a declarat Cosmin Marinescu.

Tradus: după ce inflația trecuse de 10% la începutul verii, ritmul de creștere a prețurilor s-a temperat serios. Statul cheltuie în continuare mult mai mult decât încasează, dar diferența se micșorează.

Consolidarea bugetară și folosirea eficientă a banilor europeni rămân, în opinia lui, condiții esențiale. „O conduită fiscală prudentă permite politicii monetare să protejeze stabilitatea prețurilor și să ofere predictibilitate economică”, a spus el - adică, cu cât guvernul își ține deficitul în frâu, cu atât BNR are mai mult spațiu de manevră.

De ce îi pasă băncii centrale de firmele care nu-și plătesc facturile

Pare un subiect de contabili, dar Marinescu explică de ce companiile în dificultate sunt o problemă de bancă centrală: BNR le vede „în calitatea activelor băncilor și în eficacitatea transmisiei politicii monetare”. Transmisia politicii monetare înseamnă, pe românește, felul în care deciziile BNR privind dobânda ajung, prin bănci, la firme și la oameni.

„Firmele cu un capital propriu mai solid pot absorbi șocurile și pot răspunde fără sincope la modificarea ratelor dobânzilor. Însă atunci când prea multe companii se bazează pe datorii pe termen scurt sau pe credit comercial, transmisia politicii monetare devine neuniformă și asimetrică între firme și de-a lungul ciclurilor”, a explicat viceguvernatorul.

Creditul comercial sunt banii pe care o firmă îi datorează furnizorilor - facturi plătite cu întârziere, în loc de credit bancar. Pe scurt: o companie cu bani proprii suficienți rezistă la un șoc și simte când dobânzile scad. Una care trăiește din datorii pe termen scurt și din facturi amânate nu prea. Când sunt prea multe firme din a doua categorie, deciziile BNR ajung „neuniform” în economie - unii simt dobânzile mai mici, alții nu.

Soluțiile pe care le enumeră: proceduri de insolvență eficiente, reguli transparente pentru garanții, creditare garantată și surse de finanțare diversificate.

O pierdere recunoscută costă. Una pasată mai departe costă mai mult

Aici e miezul discursului. „Economia are două moduri de a gestiona o pierdere financiară. O poate recunoaște sau o poate pune în circulație. Recunoașterea este costisitoare și vizibilă în bilanț. Circulația este mai puțin vizibilă și poate deveni destul de persistentă”, a spus Cosmin Marinescu.

Cu alte cuvinte, o firmă care nu mai merge are două opțiuni: să-și asume pierderea - să se restructureze, să vândă, să închidă - sau să o paseze mai departe, prin furnizori neplătiți și credite rostogolite. A doua variantă nu se vede în niciun bilanț, dar se propagă în lanț.

„Tocmai de aceea contează restructurarea timpurie. Ea păstrează afacerile viabile și eliberează resurse valoroase. Scopul nu este prevenirea eșecului cu orice preț, ci prevenirea distrugerii valorii economice prin întârziere”, a subliniat viceguvernatorul.

Lecția pe care o extrage din ultimii ani: „reziliența se construiește prin politici prudente în vremurile bune, nu doar prin intervenție în vremurile dificile”.

Competitivitatea începe cu încrederea în reguli

Marinescu a insistat și pe partea mai puțin măsurabilă a economiei. Prosperitatea sustenabilă „este în mod natural legată de instituții”, iar competitivitatea „este o funcție a încrederii: încredere în reguli, adică în instituții, și, poate chiar mai important, în capacitatea societăților de a realiza reforme”.

„Experiența României dovedește că integrarea europeană și reformele structurale se susțin reciproc. Fiecare reformă semnificativă ne-a apropiat de standardele europene, iar cooperarea europeană ne-a întărit semnificativ instituțiile”, a adăugat el.

Discursul a fost susținut la deschiderea European Distressed Investing and Asset Based Lending Summit, organizat de TMA România - care împlinește 15 ani - împreună cu TMA Europe și Secured Finance Network Europe, cu Asociația Concordia ca partener, în sala de conferințe a BNR. Temele sunt tratate și în volumul „Sustenabilitatea financiară. De la deficite la convergență nominală”, publicat în cadrul proiectului Economic@BNR, coordonat de Marinescu.

Cosmin Marinescu este viceguvernator al BNR și profesor universitar la ASE București. A fost consilier prezidențial pentru politici economice și sociale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: BNR - Banca Națională a României Economia României Cosmin Marinescu
Parteneri
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Gsp.ro
O recunoști?! Apariție tulburătoare: are (doar) 52 de ani
Doi jucători eliminați după ce au tras de păr același adversar » Incredibil cum s-a terminat meciul!
Gsp.ro
Doi jucători eliminați după ce au tras de păr același adversar » Incredibil cum s-a terminat meciul!
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Jurnalistul Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la doar 52 de ani, în urma unui accident vascular cerebral
Știri România
19:58
A murit Patrick André de Hillerin. Jurnalistul, cofondator al Academiei Cațavencu, avea doar 52 de ani
proces-calin-georgescu-s-31
ReportajExclusiv
Știri România
19:00
Călin Georgescu, în sala de judecată. Ce a făcut în timpul procesului în care e acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat
Parteneri
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest
Adevarul.ro
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
Euro la 5,2786 lei. Cât ajunge o rată de 500 de euro și cât înseamnă o chirie sau un salariu
Financiarul.ro
Euro la 5,2786 lei. Cât ajunge o rată de 500 de euro și cât înseamnă o chirie sau un salariu
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Concurenții de la „Burlacii: Foc în Paradis” | Foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
17:27
Cum a fost pentru Karim Chaker experiența de la „Burlacii: Foc în Paradis”: „Am făcut de toate”
Anca Dumitra
Stiri Mondene
16:57
Fiul Ancăi Dumitra a început grădinița. Cât plătește actrița din Las Fierbinți pentru educația băiatului
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. &quot;Să nu se mai înghesuie&quot;
Observatornews.ro
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. &quot;Să nu se mai înghesuie&quot;
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
EXCLUSIV. Cine este rusul numit administrator special la Petrotel-Lukoil!
Mediafax.ro
EXCLUSIV. Cine este rusul numit administrator special la Petrotel-Lukoil!
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Wowbiz.ro
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Wowbiz.ro
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Șoferii, în ALERTĂ! O singură abatere ar putea să te lase fără permis, iar apoi să nu mai ai voie să dai examen timp de 3 ANI
Redactia.ro
Șoferii, în ALERTĂ! O singură abatere ar putea să te lase fără permis, iar apoi să nu mai ai voie să dai examen timp de 3 ANI
Incident aviatic în Iași! O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit și a fost cuprins de foc la impactul cu pista
Kanald.ro
Incident aviatic în Iași! O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit și a fost cuprins de foc la impactul cu pista
POLITIC
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990
Politică
19:53
Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Grindeanu „Știucă” și ambasadoarea SUA! Ce spune ziaristul despre „contractul păgubos” pentru România
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
17:34
Siegfried Mureşan spune că are doar 170 de voturi pentru noul Guvern. De unde vrea să mai atragă restul până la 233
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Știri Externe
21:52
Șoferul care a intrat într-un Carrefour cu Porsche-le a fugit și a lăsat rănită în mașină o femeie pe care abia o cunoscuse într-un bar
Politică
21:49
Traian Băsescu a tras concluzia despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu două zile înaintea votului din Parlament
Auto
21:26
Un Mercedes EQS poate pierde peste 30.000 de euro într-un an. Acestea sunt mașinile care se depreciază cel mai mult
Bani și Afaceri
21:01
Neptun Deep intră mai repede în producție decât era preconizat. Când vor fi extrase primele gaze din Marea Neagră și ce înseamnă asta pentru România
Citește mai multe
TRENDING
Exclusiv
Știri România
12:54
Directorul Muzeului Național Peleș, Narcis Dorin Ion, și-a dat demisia. Decizia luată după dezvăluirile Libertatea privind mafia biletelor de la Sinaia
Știri Externe
14:33
Ce riscă Peter Magyar, după ce Parlamentul de la Budapesta i-a ridicat imunitatea: „Acum poate fi interogat și încarcerat”
Știri România
11:52
Florinela Georgescu, director ANM, anunță nopți cu temperaturi apropiate de 0 grade Celsius și zile mai calde spre sfârșitul lunii octombrie
Știri Externe
26 sept.
David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică: „Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici”
horoscopul zilei de astăzi 18 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
21:50
Horoscop 29 septembrie 2026. Gemenii au șansa de a rezolva probleme importante, cu condiția să-și asume cea mai mare parte a efortului necesar
O cabină de avion din clasa business este echipată cu scaune individuale spațioase ce includ perne decorative, mese rabatabile și opțiunea de a se transforma într-un pat orizontal complet întins
Cultură și Vacanțe
18:21
Cea mai curată companie aeriană din lume folosește așternuturi din PET-uri și scoici reciclate și scaune cu tehnologie NASA
Un cartier din orașul Dubrovnik
Cultură și Vacanțe
16:18
Cum a reușit Dubrovnik să învingă supra-turismul. Primarul Mato Franković dezvăluie strategia care salvează „Perla Adriaticii”
Uleiul de cocos, considerat mult timp un „superaliment”, este acum sub lumina reflectoarelor, iar cercetătorii contestă beneficiile atribuite sănătății inimii.
Sănătate și Fitness
15:36
Cum afectează uleiul de cocos inima, cardiologii desființează superalimentul: „Este o relație complicată”
Baterie externă neagră cu cablul de alimentare conectat
Cultură și Vacanțe
15:21
Un avion s-a întors din drum deasupra Atlanticului după ce o baterie externă a luat foc. De ce este interzisă folosirea acestor dispozitive în timpul zborului
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, luni, intrarea în vigoare a unor modificări legislative importante privind drepturile consumatorilor şi combaterea practicilor comerciale incorecte.
Știri România
18:43
ANPC anunță reguli noi pentru comercianți: dispar etichetele ecologice false și reclamele înșelătoare. Ce drepturi au consumatorii la garanții și reparații
O mașină de poliție parcată
Știri România
18:18
România a cumpărat software de supraveghere de la o companie rusă care a ajuns în agenții europene de aplicare a legii - Politico
Grătar cu foc deschis autorizat lângă o stație GPL din Crevedia, la trei ani de la explozia din 2023
Știri România
17:41
Grătar cu foc deschis autorizat lângă o stație GPL din Crevedia, la trei ani de la explozia din 2023
Studenţii din România pot beneficia de reduceri substanţiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027.
Știri România
17:16
Studenții pot plăti cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Cine beneficiază de reducere și ce trebuie să știe
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
08:41
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu