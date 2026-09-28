Bilanțul activității Parchetului European în mandatul Laurei Codruța Kovesi, care expiră pe 31 octombrie: Numărul anchetelor a crescut, dar au existat și probleme

Parchetul European condus de Laura Kovesi a obținut rezultate importante în protejarea bugetului Uniunii Europene, în special în cazurile transfrontaliere complexe, arată primul raport de evaluare a activității instituției, realizat la cinci ani de la începerea operațiunilor și publicat de Comisia Europeană.

„Acesta este primul raport de evaluare realizat vreodată cu privire la Parchetul European (EPPO), la cinci ani de la începerea activității sale, la 1 iunie 2021. Raportul constată că, de la înființare, EPPO a obținut rezultate clare și importante în protejarea bugetului UE, în special în cazurile transfrontaliere complexe, care beneficiază de coordonarea EPPO”, a transmis Comisia pe 18 septembrie, cu o lună înainte ca mandatul lui Kovesi la șefia Parchetului European să expire.

Potrivit raportului, structura hibridă a EPPO, formată dintr-un birou central la Luxemburg și procurori europeni delegați în statele membre, s-a dovedit eficientă: „Acest model unic le permite anchetatorilor să identifice legături între cazuri, persoane și companii care, în alte condiții, ar putea rămâne nedescoperite”.

De asemenea, activitatea operațională a EPPO a crescut de 7 ori de la începutul operațiunilor. „Comparând anii 2021 și 2025, numărul anchetelor a crescut de la 515 la 3.602, iar valoarea totală vizată de ordinele de înghețare a activelor a crescut de la 147,3 milioane de euro la 1,13 miliarde de euro anul trecut”, scrie în raport.

Raportul a semnalat însă și câteva probleme, invocate de Kovesi de mai multe ori, printre care volumul mare de muncă și resursele insuficiente. „Ambiguitățile juridice din Regulamentul EPPO, diferențele în modul în care regulamentul este aplicat la nivel național sau dificultățile în schimbul de informații cu alți actori, precum și nivelul inegal de sprijin oferit de statele membre”, mai scrie în document.

Pentru ca EPPO să își valorifice pe deplin potențialul, raportul s-a referit și la necesitatea consolidării informațiilor privind rezultatele activităților și recuperărilor realizate, reducerii diferențelor în aplicarea regulamentului la nivel național și îmbunătățirii cooperării și schimbului de informații cu actorii relevanți.

„Rezultatele raportului vor contribui la analiza în curs a Comisiei Europene privind arhitectura UE de combatere a fraudei, inclusiv la evaluarea comună de impact care vizează Regulamentul EPPO și Regulamentul OLAF, precum și Directiva privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (Directiva PIF)”, se mai arată în comunicat.

Raportul a fost însoțit de o evaluare a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). EPPO și OLAF sunt doi actori centrali ai arhitecturii UE de combatere a fraudei.