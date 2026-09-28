Un șofer și-a comandat online o mașină electrică, a plătit 60.520 de euro, iar după ce a condus-o un an și-a cerut toți banii înapoi

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un șofer german a cerut restituirea a 60.520 de euro, prețul unei mașini electrice pe care a condus-o timp de un an, invocând o eroare în procesul de comandă online. Potrivit publicației TopGear, bărbatul a susținut că butonul „Comandă” de pe site nu conținea o formulare explicită care să indice obligația de plată, cerută de legislația germană în tranzacțiile online.
În 2025, bărbatul a achiziționat un vehicul electric pentru 60.520 de euro, finalizând comanda online prin apăsarea unui buton etichetat „Bestellen” („Comandă”). Legislația germană impune ca butonul să conțină o formulare clară, precum „zahlungspflichtig bestellen” („comandă cu obligație de plată”), pentru a informa cumpărătorii că urmează să efectueze o plată. Considerând că această cerință nu a fost respectată, șoferul a încercat să anuleze achiziția după un an de utilizare a mașinii.
După ce a utilizat vehiculul timp de un an, cumpărătorul a solicitat restituirea integrală a sumei plătite, susținând că, din cauza descrierii incomplete a butonului, contractul nu ar fi valabil. Cu toate acestea, Tribunalul Regional Superior din Frankfurt a decis pe 15 septembrie 2026 că pretențiile bărbatului sunt nefondate.
„Din întregul proces de comandă a fost extrem de clar că bărbatul cumpăra o mașină pentru 60.520 de euro. La urma urmei, el a ales singur modelul, a configurat mașina, a selectat o metodă de plată și ulterior i s-a trimis contractul de cumpărare”, a explicat judecătorul.
De asemenea, instanța a subliniat că perioada legală de retragere, care este de 14 zile pentru achizițiile online, expirase de mult. Judecătorul a concluzionat că scopul reglementării privind protecția consumatorilor este de a preveni obligațiile de plată neașteptate, nu de a permite utilizarea produsului timp de un an înainte de a solicita rambursarea.
Deși decizia instanței a fost clară, cazul nu este încă închis definitiv. Bărbatul poate contesta hotărârea, iar procesul ar putea continua. Între timp, mașina electrică rămâne în posesia sa, dar fără o rambursare a sumei plătite.