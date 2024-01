Andreea Tonciu a revenit în atenția presei în urma participării sale la Survivor All Stars, emisiune din care a fost eliminată după numai o săptămână de concurs. Dincolo de aparițiile ei la TV, Andreea Tonciu e căsătorită cu Daniel Niculescu, alături de care are o fetiță, pe Rebecca.

Despre soțul ei a făcut dezvăluiri acum. Invitată în podcastul lui Jorge, alături de care a participat la Survivor All Stars, în echipa Faimoșilor, fosta asistentă de televiziune a declarat că nu o interesează dacă soțul o înșală, atâta timp cât ea nu află.

„Bărbatul meu dacă mă înșeală, băi… dacă eu nu aflu, e treaba lui”, a declarat Andreea Tonciu, care a și dezvăluit că și-a prins soțul, pe Daniel Niculescu, vorbind cu altă femeie. Se întâmpla acum cinci ani.

Andreea Tonciu: „Găsesc mesaje acolo, cu cine crezi? Cu o dansatoare de la hotel de acolo”

Daniel Niculescu nu vorbea cu o româncă, ci cu o rusoaică pe care a cunoscut-o în vacanța în Turcia în care a mers cu Andreea Tonciu. „Tot în Turcia s-a întâmplat. După o ceartă extravagantă cu soțul meu, Anamaria Prodan ne-a împăcat, el s-a gândit să îmi facă o vacanță să ne distrăm.

Din tot hotelul ăla, bărbatul meu s-a înhăitat cu unul care venise cu amanta în vacanță. Eu eram în vacanță, eram în treaba mea. Eu stăteam la plajă acolo și vedeam că lipsește bărbatul meu prea mult cu ăsta. Trece vacanța, eu dormeam pe mine. M-am uitat atunci prima oară pe telefonul lui.

A fost acum vreo cinci ani. Găsesc mesaje acolo, cu cine crezi? Cu o dansatoare de la hotel de acolo, rusoaică cred că era. Am început să vorbesc cu aia în engleza mea. Am uitat să menționez că după ce m-am întors din Turcia, a vrut el să meargă în Rusia să aducă ceva de acolo. Nu îți zic ce scandal a ieșit, ce a fost la gura mea”, a povestit ea, conform spynews.ro.

Andreea Tonciu a primit interzis de la soț să apară la TV

De când Daniel Niculescu și Andreea Tonciu au devenit soț și soție, ea nu a mai apărut în lumina refectoarelor pentru o perioadă îndelungată, iar motivul este acela că soțul ei nu era de acord cu asta.

Vedeta spune că soțul ei i-a interzis să mai apară la televizor o perioadă lungă. Bruneta susține că a fost în depresie din acest motiv. „Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a declarat Andreea Tonciu în podcastul lui Jorge.

„Eu am refuzat Asia Express, pentru că nu m-a lăsat, am refuzat nea Mărin, cu cine? Eram în echipă cu nașa mea, cu Anamaria Prodan, dar am refuzat că nu m-a lăsat soțul meu. Lui i-a plăcut că sunt Andreea Tonciu, dar după a stat el mai bine, s-a gândit și a zis că nu trebuie să mă mai lase.

De ce? Nici până în prezent nu știu răspunsul, dar am stat, l-am gândit și aș fi găsit niște variante, dar nu știu dacă sunt adevărate. Eu cred că din cauza familiei lui, pentru că lucrează într-un anumit domeniu, probabil m-au văzut cum apar eu la televizor și i-au zis lui de ce mă mai lasă să apar, că mă fac de râs.

Ei nu știu că totul este un pamflet și eu jucam un teatru acolo”, a mai adăugat ea.

