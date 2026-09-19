Un chiriaș care locuiește într-un apartament din Suedia încă din 1997 se confruntă acum cu o cerere de plată retroactivă de aproximativ 15.000 de euro din partea proprietarului imobilului.

Dispute îndelungate între chiriași și proprietar

Jan-Åke Bergström, un chiriaș din orașul suedez Örnsköldsvik, a primit o cerere de plată de 166.243 de coroane suedeze (aproximativ 15.000 de euro n.r.) din partea proprietarului apartamentului, Kjell Mähler.

Proprietarul susține că reducerea de chirie de care a beneficiat chiriașul timp de cinci ani ar fi fost, de fapt, un „împrumut” pe care acum trebuie să-l ramburseze, potrivit publicației suedeze Hem & Hyra.

De-a lungul anilor, relația dintre proprietar, care deține mai multe imobile, și chiriașii săi a fost marcată de numeroase conflicte, multe dintre ele ajungând în fața instanțelor de arbitraj pentru locuințe. Chiriașii au reclamat în repetate rânduri probleme legate de întreținerea clădirilor, inclusiv deficiențe la sistemele de ventilație și încălzire, dar și alte nereguli.

Cu toate acestea, proprietarul a respins acuzațiile, declarând în fața instanței: „Ei doar inventează”.

În ciuda acestor declarații, chiriașii au câștigat majoritatea disputelor, determinând instanțele să emită mai multe ordine de remediere a deficiențelor. În unele cazuri, autoritățile locale au amenințat că îl vor sancționa financiar pe Mähler pentru nerezolvarea problemelor legate de condițiile de locuire.

În decembrie 2025, Mähler a obținut o decizie favorabilă în instanță care îi permite să majoreze chiria pentru trei apartamente. Totuși, asta nu a fost suficient. El a cerut retroactiv plata unor sume însemnate de la chiriași, pretinzând că aceștia au plătit chirii prea mici între 2022 și momentul deciziei. Cererile sale au fost respinse atât de instanța districtuală, cât și de instanța de arbitraj pentru locuințe din Suedia.

Cum s-a ajuns la suma de 15.000 de euro

În prezent, proprietarul a deschis un proces împotriva chiriașului Jan-Åke Bergström în care îi cere circa 15.000 de euro, susținând că reducerea chiriei oferite între 2017 și 2021 a fost un „împrumut” menit să îi permită acestuia să economisească pentru achiziționarea unei locuințe proprii.

„De mult timp mi-am dorit ca Jan-Åke Bergström să se mute din apartament”, a scris Mähler în cererea depusă la tribunal.

Chiriașul respinge categoric acest „împrumut”. Potrivit lui, reducerea chiriei a fost rezultatul unei înțelegeri prin care el efectua mici treburi, precum schimbarea becurilor și gestionarea cheilor, în schimbul unui discount.

„Până la urmă am renunțat, pentru că sarcinile deveneau tot mai multe, iar cerințele tot mai mari. Când m-a certat că nu am curățat zăpada, am zis că prefer să plătesc chiria completă”, a declarat el.

Chiriașul insistă că nu a existat nicio discuție despre un împrumut și că nici măcar nu a avut vreodată intenția de a-și cumpăra o casă. De asemenea, Mähler nu a prezentat un document scris care să ateste existența unui astfel de acord între cei doi.