Valentina Pelinel a suferit o accidentare la schi în urmă cu 8 ani, iar în luna octombrie a anului trecut ea ajuns pe masa de operație. După ce a apărut în cârje pe rețelele de socializare, soția fostului acționar de la Dinamo continuă recuperarea. Fostul fotomodel a dat acum noi detalii despre starea sa de sănătate.

În toată această perioadă, Cristi Borcea i-a fost alături Valentinei Pelinel și aceasta îi este recunoscătoare. De asemenea, vedeta a căutat cei mai buni terapeuți pentru a o ajuta să se recupereze cât mai repede. Soția lui Cristi Borcea a anunțat că face recuperare și acasă.

„Dragii mei, în ultima perioadă, sufrageria mea s-a transformat în sală de recuperare. La 5 luni de la operația la genunchi, sunt recunoscătoare pentru că mă simt bine, aproape complet refăcută și, deși recuperarea continuă, sunt fericită că tot greul a trecut. Am avut parte de tot suportul soțului și familiei mele și le mulțumesc din suflet. N-aș fi avut aceste rezultate fără o echipă de profesioniști atât de talentați, cărora le mulțumesc pentru profesionalism, răbdare și dedicare”, a scris Valentina Pelinel pe contul său de Instagram.

Valentina Pelinel a suferit o operație de ligament

În urmă cu câteva luni, după operație, Valentina Pelinel a vorbit despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o. Problemele au apărut la 8 ani după ce a avut un accident la schi.

„Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la schi și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare. Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persoană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație, pentru că nu pot să fiu o persană sedentară.

Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a spus soția lui Cristi Borcea, la Antena Stars, după operație.

