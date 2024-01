Monica Tatoiu a dezvăluit motivul din care se ceartă cu partenerul său de viață, Victor Tatoiu, în ultima vreme. Cei doi au o căsnicie îndelungată și formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă.

Monica Tatoiu și Victor Tatoiu poartă discuții aprinse pe tema conflictelor dintre Ucraina și Rusia și dintre Israel și Hamas.

„Am făcut 41 de ani de când suntem împreună. (…) E mișto că după 40 de ani de căsnicie te cerți, acum ne certăm pe războiul din Ucraina, Gaza. Certurile după doi ani se rezolvă în dormitor, astea pe politică nu se rezolvă decât la tribunal. (…) Eu nu mă plictisesc cu Tatoiu”, a precizat Monica Tatoiu pentru Xtra Night Show, potrivit Fanatik.

Într-un alt interviu, Monica Tatoiu a mărturisit că nu mai doarme cu soțul ei în același pat. Nu pentru că nu se mai înțeleg, ci pentru că preferă să aibă mai mult spațiu și și-au creat o rutină proprie.

„Eu nu dorm cu el, eu dorm singură, cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui, eu cu pisica mea, fiecare cu pisica lui. Eu mă culc la ora 10, 11, 1 noaptea, el se culcă la 9 și se trezește la 6. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul, ne întâlnim dimineața la cafea! (…)”, a mai spus recent Monica Tatoiu pentru Antena Stars.

Câți bani are Monica Tatoiu în conturi

Monica Tatoiu a dezvăluit câți bani are în conturi, dar și ce salariu a avut de-a lungul anilor. Mai mult, femeia de afaceri nu s-a sfiit să spună cât cheltuie într-o vacanță. Monica Tatoiu și-a făcut testamentul și a luat pe toată lumea prin surprindere cu dorința ei.

La cei 67 de ani ai săi, Monica Tatoiu a luat decizia de a-și legaliza testamentul. Femeia de afaceri susține că a muncit din greu pentru averea sa. Pe lângă pensia impresionantă, ea are câteva milioane de euro în conturi.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu”.

