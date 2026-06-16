La aproximativ 48 de ore după ce gala ei de retragere s-a terminat, Simona Halep a postat pe rețelele de socializare și un mesaj oficial prin care anunță că a ajuns la finalul carierei ei sportive. „Dincolo de tenis, rămâne omul Simona”, a scris fosta sportivă în mediul online.

Însă, pe lângă această descriere scurtă, ea a scris și un mesaj lung, prin intermediul căruia spune că își dorește să înceapă un nou capitol în viața ei.

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Iată mai jos întregul mesaj postat de Simona Halep pe rețelele de socializare după ce s-a retras oficial din tenis:

„Dragii mei, sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense şi emoţionante momente din viața mea: evenimentul oficial de retragere din tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viaţa mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranţă și iubire pentru acest sport.

Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternicä. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren și dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi a existat mereu şi omul Simona. Un om care a simţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori.

Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiţie, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viaţa mea a fost privită, analizată şi comentată din multe unghiuri. Ştiu că asta a făcut parte din drumul meu şi am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet.

Dar, odată cu încheierea acestui capitol, simt şi nevoia firească de a păşi spre ceea ce urmează cu mai multă linişte, cu mai multă intimitate şi cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu. Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeaşi: cu valorile, disciplina şi responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit şi pe care le voi purta cu mine toată viaţa.

De acum începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniştită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanţă. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele şi de libertatea de a-mi trăi viaţa în felul meu. Privesc înainte cu recunoştinţă pentru tot ce a fost şi cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viaţa îmi va aduce, cu siguranţă, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat.

Vă mulţumesc pentru că mi-aţi fost alături, pentru că aţi crezut în mine şi pentru că aţi făcut parte din această călătorie. Unele poveşti se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna. Cu drag, Simona”!

Anunțul făcut de Simona Halep vine și într-o perioadă în care în mediul online se vorbește tot mai des despre faptul că ea ar forma un cuplu cu milionarul român Dorin Mateiu, care este cu aproximativ 25 de ani mai în vârstă decât ea, relație care nu este deloc pe placul lui Stere Halep, tatăl fostei sportive.

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