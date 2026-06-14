Simona Halep, ultimul meci în fața publicului

Evenimentul de la Cluj a marcat închiderea oficială a carierei sportive a Simonei Halep, la mai bine de un an după ce fostul lider WTA își anunțase retragerea, tot la Cluj, în februarie 2025. Publicul din BT Arena a urmărit un meci demonstrativ în care Simona Halep a intrat pe teren alături de Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina. Scaunul de arbitru a fost ocupat de Kader Nouni, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din tenisul mondial.

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Meciul a fost mai mult spectacol decât competiție. Jucătorii au schimbat partenerii, au glumit, au făcut schimburi de mingi pentru public și au transformat ultimul meci al Simonei într-o seară relaxată, plină de zâmbete.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost intrarea pe teren a lui Stere Halep, tatăl Simonei. A jucat câteva schimburi alături de fiica lui și a reușit chiar să câștige un punct, moment primit cu aplauze de publicul din BT Arena.

Sofia, fetița de 8 ani căreia Simona i-a predat simbolic ștafeta

Pe teren a intrat apoi Sofia, o fetiță de 8 ani care visează să ajungă campioană. Simona Halep a schimbat câteva mingi cu ea, într-un moment care a părut mai mult decât un simplu exercițiu pentru public. A fost imaginea unei ștafete duse mai departe, de la cea mai mare jucătoare de tenis a României către un copil care abia începe să viseze.

Simona a spus că speră ca în România să crească mulți copii care să creadă în tenis, să muncească și să ajungă departe, poate chiar mai departe decât a ajuns ea.

„Este foarte emoţionant. Poate o să fie ultima dată când vorbesc oficial, ca sportivă, fostă sportivă. M-aţi susţinut atât la bine cât şi la rău, nu v-aţi îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt şi să merg mai departe. Vă mulţumesc din suflet”, a spus Simona.

Mulțumiri pentru familie, antrenori și România

Simona Halep le-a mulțumit antrenorilor care au contribuit la cariera ei. A spus că fiecare a avut un rol important și că fiecare a pus câte o parte la drumul ei spre vârful tenisului mondial. Simona a mulțumit și familiei, în special tatălui ei, Stere Halep, care crezut mereu în visul ei, și mamei sa, care a ținut familia în echilibru.

Imagine generată cu AI

„Vă iubesc şi vă mulţumesc că sunteţi alături de mine. Aţi fost toată viaţa mea alături. Astăzi vreau să fie despre cariera mea, despre mine şi despre voi. Haideţi să ne bucurăm şi să zâmbim foarte mult”, le-a spus Simona Halep celor prezenţi în sală.

Fosta campioană a mulțumit și României, țara în care s-a născut și în care a crescut. În sală, publicul a reacționat cu aplauze puternice atunci când Simona s-a întors spre Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase, pe care i-a numit repere ale sportului românesc. Virginia Ruzici, prima româncă învingătoare la Roland Garros și una dintre figurile importante din cariera Simonei, a fost și ea omagiată în timpul serii.

Loredana a cântat pentru Simona Halep

Loredana Groza a cântat imnul României, apoi a adus în arenă mai multe dintre piesele sale cunoscute, într-un show gândit ca un omagiu pentru campioană. Unul dintre momentele speciale a fost interpretarea melodiei „The Winner Takes It All”, cu versuri adaptate pentru Simona, într-un moment construit pentru o seară de despărțire, în care cariera unei sportive nu mai era spusă doar prin cifre și trofee, ci și prin emoția celor care au venit să o aplaude.

Seara s-a încheiat cu un moment muzical al Loredanei Groza, care i-a cântat Simonei celebrul șlagăr „Bună seara, iubito!”, una dintre piesele preferate ale fostei campioane.

Evenimentul a fost prezentat de Andi Moisescu și Andrew Krasny, una dintre vocile cunoscute ale tenisului mondial. Krasny a venit special din Los Angeles pentru această seară și a spus că a călătorit aproape o zi până în România ca să fie prezent la retragerea Simonei Halep.

Trofee, aplauze și un ultim omagiu

La finalul evenimentului, Simona Halep a primit un trofeu din partea Sports Festival, înmânat de Patrick Ciorcilă, fondatorul evenimentului. Acesta i-a mulțumit pentru șansa de a organiza o seară dedicată carierei ei. Kader Nouni i-a oferit, din partea WTA, un colaj cu imagini ale Simonei alături de trofeele câștigate de-a lungul carierei.

A fost o seară construită ca un omagiu pentru cea mai importantă jucătoare de tenis din istoria României, o sportivă care a fost numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni și care a câștigat două titluri de Grand Slam.

Simona Halep, o eră de aur în cifre

Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, la Constanța. A început tenisul la vârsta de patru ani, iar la 14 ani a debutat în circuitul ITF. În 2008 a câștigat Roland Garros la junioare, iar apoi a urcat constant în tenisul profesionist. Anul 2013 a fost cel care i-a schimbat cariera, după ce a câștigat șase turnee pe toate suprafețele. În 2014, Halep a jucat prima finală de Grand Slam la senioare, la Roland Garros, și a ajuns în finala Turneului Campioanelor.

Cele mai mari victorii ale carierei au venit la Roland Garros, în 2018, și la Wimbledon, în 2019. La Wimbledon, Simona a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale vieții, în finala câștigată împotriva Serenei Williams. În total, Simona Halep a câștigat 24 de titluri WTA la simplu, un titlu la dublu și peste 40 de milioane de dolari din premii. A avut 579 de victorii și 238 de înfrângeri în circuitul profesionist.

Finalul carierei a fost marcat de cazul de dopaj în care a fost suspendată inițial patru ani, sancțiune redusă ulterior de TAS la nouă luni. După toate acestea, seara de la Cluj a fost momentul în care Simona Halep și-a închis oficial cariera, în fața familiei, a fanilor și a legendelor sportului românesc.

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