Tudor Ionescu ne-a declarat cum le-a schimbat această experientă viața de cuplu și ce a descoperit la soția lui.

„Chiar și după 19 ani de relație, câți ani avem noi împreună, sunt lucruri pe care nu le știam unul despre celălalt, situații cu care nu ne-am confruntat până acum, deși am trecut prin foarte multe. Am venit de acolo cu mai multă încredere în noi, cu altă energie și abia așteptăm să revedem tot ce am trăit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

La Power Couple a ieșit Xena din Ana, zici că e în rolul Femeii Fantastice, știam despre ea că este puternică și că lupta pentru orice își dorește, însă acum am văzut-o și în alte situații și mi-a confirmat asta. Cât despre mine, am înțeles că și atunci când spunem că nu mai putem, mai putem puțin.. și că limitele noastre sunt flexibile dacă reușim să convingem mintea”, a declarat Tudor Ionescu pentru Libertatea.

Început spectaculos de an pentru Fly Project

Fly Project a cucerit lumea întreagă și numai anul trecut a depăşit 25 de miliarde de vizualizāri cu cea mai iubită piesă, Toca Toca.

Recomandări Moment critic în Ucraina: conflictul Zalujnîi-Zelenski atinge apogeul, într-un moment în care armata se confruntă cu „o foame de muniție”

După turneul internațional de anul trecut, încheiat în Egypt, Fly Project a reușit să ajungă în topul celor mai virale piese din România pe TikTok cu Copacabana, un nou hit ce a ajuns pe radiourile din Japonia, Spania, Mauritius, Thailanda, Canada, Grecia și multe alte țări în care muzica artistului român ajunge constant în topuri și în cluburi.

„Mă face fericit orice fel de feedback de la public, iar TikTok este o platformă în care putem vedea foarte rapid ce îi place publicului larg și ce nu. Sunt onorat că muzica mea a ajuns din nou în vârful preferințelor oamenilor, că o aleg ori de câte ori au ocazia și că le transmite emoție, stare de bine” spune Tudor.

Copacabana strânge în continuare milioane de vizualizări și utilizări pe toate platformele sociale și muzicale, iar Fly Project a început deja pregătirile pentru noul turneu internațional – MagiX.

Tudor Ionescu (Fly Project) poate fi văzut de luni, 5 februarie, și în cea mai nouă producție Antena 1, reality show-ul fenomen „Power Couple”, unde participă alături de soția lui, Anamaria.

Urmărește-ne pe Google News