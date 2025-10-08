La 26 de ani, Elena Hagi are tot ce își poate dori. E căsătorită cu Ianis Hagi, băiatul celebrului Gheorghe Hagi, și împreună au un băiețel, pe Giorgios, care a venit pe lume în luna august a acestui an. Botezul a avut loc, părinții au strălucit, iar acum Elena Hagi a bifat prima apariție solo după ce a născut.

Ținuta purtată de Elena Hagi

De curând, Elena Hagi a distribuit pe Instagram mai multe fotografii în care apare îmbrăcat foarte elegant, în negru din cap până în picioare. Soția lui Ianis Hagi poartă rochie neagră mulată, cu detalii aurii. Deși pare o ținută simplă, rochia semnată Bottega Veneta costă 2.900 de euro.

În picioare are o pereche de pantofi Saint Laurent, modelul de 110mm, Jeanne slingback pumps, în valoare de 1.300 €. În mână are și o geantă Bottega Veneta neagră, care costă 3.000 de euro.

În privința machiajului, aceasta este machiată strident, dar profesional, iar părul îl are aranjat în bucle lejere. Un plus de rafinament l-a dat ținutei prin alegerea bijuteriilor, care sunt prețioase și pot valora și zeci de mii de euro.

Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botez

Ianis Hagi și soția lui, Elena, au trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: botezul fiului lor, Giorgios. Evenimentul a fost încărcat de emoție, iar proaspeții părinți s-au bucurat din plin de această zi specială alături de familie și apropiați.

Elena Hagi a fost în centrul atenției, impresionând prin eleganța ținutei alese pentru acest moment unic. Soția lui Ianis a purtat o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, accesorizată cu două funde negre, supradimensionate, plasate pe umeri. Alegerea vestimentară i-a pus perfect în valoare rafinamentul și stilul pentru care este deja apreciată.

Rochia purtată de Elena Hagi a fost achiziționată de la un brand de lux și nu a fost deloc ieftină. Mai exact, soția fotbalistului a plătit 13.279 de lei pentru piesa vestimentară care a atras toate privirile la botez.

Ce semnificație are numele Giorgios, pe care Elena și Ianis Hagi l-au ales pentru băiețelul lor

Noul membru al familiei Hagi a primit un nume cu profunde rezonanțe culturale și religioase. Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul Giorgios, o alegere care nu doar că onorează tradițiile familiei, ci și moștenirea spirituală a uneia dintre cele mai iubite figuri ale creștinătății.

Numele Giorgios provine din greaca veche, din termenul geōrgós (γεωργός), care se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”. Este format din gē (pământ) și ergon (muncă). Echivalentul în limba română este Gheorghe, unul dintre cele mai populare prenume din spațiul nostru cultural.

În Grecia, varianta modernă a numelui este Giorgos, însă Giorgios păstrează sonoritatea clasică. Alegerea subliniază o legătură directă cu rădăcinile elene și aromâne, dar și o continuitate a tradiției în familia Hagi.

Dincolo de etimologie, numele are o semnificație puternică în creștinism. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit pe 23 aprilie și este considerat un simbol al curajului, al credinței și al biruinței asupra răului. În tradiția ortodoxă, el este venerat ca „purtătorul de biruință”, protector al multor popoare și comunități.

