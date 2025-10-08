La 26 de ani, Elena Hagi are tot ce își poate dori. E căsătorită cu Ianis Hagi, băiatul celebrului Gheorghe Hagi, și împreună au un băiețel, pe Giorgios, care a venit pe lume în luna august a acestui an. Botezul a avut loc, părinții au strălucit, iar acum Elena Hagi a bifat prima apariție solo după ce a născut.

Ținuta purtată de Elena Hagi

De curând, Elena Hagi a distribuit pe Instagram mai multe fotografii în care apare îmbrăcat foarte elegant, în negru din cap până în picioare. Soția lui Ianis Hagi poartă rochie neagră mulată, cu detalii aurii. Deși pare o ținută simplă, rochia semnată Bottega Veneta costă 2.900 de euro.

În picioare are o pereche de pantofi Saint Laurent, modelul de 110mm, Jeanne slingback pumps, în valoare de 1.300 €. În mână are și o geantă Bottega Veneta neagră, care costă 3.000 de euro.

elena hagi 5Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

În privința machiajului, aceasta este machiată strident, dar profesional, iar părul îl are aranjat în bucle lejere. Un plus de rafinament l-a dat ținutei prin alegerea bijuteriilor, care sunt prețioase și pot valora și zeci de mii de euro.

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Recomandări
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botez

Ianis Hagi și soția lui, Elena, au trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: botezul fiului lor, Giorgios. Evenimentul a fost încărcat de emoție, iar proaspeții părinți s-au bucurat din plin de această zi specială alături de familie și apropiați.

Elena Hagi a fost în centrul atenției, impresionând prin eleganța ținutei alese pentru acest moment unic. Soția lui Ianis a purtat o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, accesorizată cu două funde negre, supradimensionate, plasate pe umeri. Alegerea vestimentară i-a pus perfect în valoare rafinamentul și stilul pentru care este deja apreciată.

Rochia purtată de Elena Hagi a fost achiziționată de la un brand de lux și nu a fost deloc ieftină. Mai exact, soția fotbalistului a plătit 13.279 de lei pentru piesa vestimentară care a atras toate privirile la botez.

Ce semnificație are numele Giorgios, pe care Elena și Ianis Hagi l-au ales pentru băiețelul lor

Noul membru al familiei Hagi a primit un nume cu profunde rezonanțe culturale și religioase. Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul Giorgios, o alegere care nu doar că onorează tradițiile familiei, ci și moștenirea spirituală a uneia dintre cele mai iubite figuri ale creștinătății.

Numele Giorgios provine din greaca veche, din termenul geōrgós (γεωργός), care se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”. Este format din gē (pământ) și ergon (muncă). Echivalentul în limba română este Gheorghe, unul dintre cele mai populare prenume din spațiul nostru cultural.

În Grecia, varianta modernă a numelui este Giorgos, însă Giorgios păstrează sonoritatea clasică. Alegerea subliniază o legătură directă cu rădăcinile elene și aromâne, dar și o continuitate a tradiției în familia Hagi.

Dincolo de etimologie, numele are o semnificație puternică în creștinism. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit pe 23 aprilie și este considerat un simbol al curajului, al credinței și al biruinței asupra răului. În tradiția ortodoxă, el este venerat ca „purtătorul de biruință”, protector al multor popoare și comunități.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Unica.ro
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Știri România 11:37
Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici”
Știri România 11:22
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici”
Parteneri
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Adevarul.ro
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Alexandru Conovaru, amintiri din copilărie: „S-ar putea să ți-o iei și va trebui să dai și tu. Eram antrenați pentru asta la bloc”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:21
Alexandru Conovaru, amintiri din copilărie: „S-ar putea să ți-o iei și va trebui să dai și tu. Eram antrenați pentru asta la bloc”
Apariția de mii de euro a Elenei Hagi. Cât costă ținuta neagră, de la un brand de lux, purtată de soția lui Ianis
Stiri Mondene 12:19
Apariția de mii de euro a Elenei Hagi. Cât costă ținuta neagră, de la un brand de lux, purtată de soția lui Ianis
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
ObservatorNews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Mediafax.ro
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Redactia.ro
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
KanalD.ro
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București

Politic

Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită