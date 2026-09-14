Tinerii singuri din Asia plătesc pentru prieteni falși, amici de cafea sau petreceri karaoke doar pentru ei

Tot mai mulți tineri din Asia aleg să trăiască singuri, fără să știe că decizia lor aduce schimbări sociale și economice majore în regiune. Fenomenul este alimentat de costurile ridicate ale vieții, dar și de faptul că tot mai mulți tineri și-au pierdut interesul pentru căsătorie.

Rachel Xia, o rezidentă în vârstă de 30 de ani din Hong Kong, s-a obișnuit de mult să trăiască singură, după ce a părăsit orașul natal, Luoyang, din centrul Chinei, în urmă cu un deceniu, relatează CNN.

„Este extrem de convenabil acum pentru oameni să trăiască singuri. Majoritatea lucrurilor la care mă pot gândi le-am experimentat pe cont propriu”, spune ea.

Tot mai mulți tineri din Asia aleg să trăiască singuri

Fenomenul trăit de Xia este parte dintr-o tendință tot mai răspândită în Asia: un număr tot mai mare de persoane aleg să locuiască singure, fără partener de viață și fără copii.

Această schimbare reflectă o modificare a valorilor tradiționale, cum ar fi căsătoria, copiii și proprietatea asupra unei locuințe, care pierd din atractivitate pentru tinerele generații. Creșterea costurilor locuințelor și educației, dar și schimbarea normelor sociale, contribuie la această schimbare.

„Economia singurătății” este o piață de peste un trilion de dolari

Deși ratele scăzute ale natalității din Asia sunt o preocupare pentru guvernele din regiune, care oferă stimulente financiare pentru a încuraja creșterea natalității, există și o parte pozitivă: consumatorii care locuiesc singuri cheltuiesc mai mult pe ei înșiși.

În țări precum Japonia, Coreea de Sud și China, creșterea numărului de gospodării formate dintr-o singură persoană a dus la apariția așa-numitei „economii a singurătății” sau „economiei solo”.

În loc să cumpere scutece sau alimente în vrac, mulți preferă să cheltuie pe animale de companie, jucării de colecție sau experiențe noi care să le îmbunătățească viața.

Potrivit firmei chineze de cercetare Discovery Reports, economia destinată persoanelor singure a atins în China o valoare de peste 1 trilion de dolari în 2025, în creștere cu aproximativ 50% față de 2023.

„Au costuri fixe destul de mari. Nu au un partener sau membri ai familiei cu care să le împartă. În același timp, descoperim că persoanele singure preferă să investească în ele însele, cheltuind mai mult pe călătorii, mese în oraș sau dezvoltare personală, cum ar fi educația sau timpul liber”, explică Ming-Hsuan Lee, profesor la Universitatea Națională Sun Yat-sen din Taiwan.

Tinerii din Asia plătesc pentru prieteni falși, petreceri karaoke doar pentru ei sau fotografi personali de vacanță

Xia primește mâncare și cumpărături livrate direct la domiciliu. Își savurează independența de a-și organiza timpul și preferințele și pare că are o viață perfectă. Totuși, după ce pisica sa, Mocha, a murit în 2025, a început să se gândească serios la ce fel de viitor își dorește.

„M-a făcut să mă întreb mai mult ce fel de viață îmi doresc. Sunt cu adevărat pregătită să trăiesc o viață izolată pentru tot restul vieții?”, a spus ea pentru sursa citată mai sus.

China a pierdut recent titlul de cea mai populată țară din lume în favoarea Indiei. „Economia solo” este înfloritoare, mai ales în orașele în care locuiesc cei mai mulți tineri.

În marile orașe, au apărut cabine de karaoke individuale, iar călătorii singuri pot închiria ghizi sau fotografi personali în destinațiile turistice. În plus, tot mai mulți consumatori investesc în jocuri video, drame scurte sau companii bazate pe inteligență artificială pentru a combate singurătatea.

„Când te întorci de la muncă la ora 22.00 și ai mâncat deja, dacă ai avea un soț sau o soție, ai sta și ai mai vorbi cu ei. Dacă acea companie lipsește, atunci persoanele aleg jocuri, streaming, iar acest lucru schimbă profund modul în care oamenii se distrează”, explică Ashley Dudarenok, fondatoarea consultanței de piață ChoZan din China.

În loc să pună accent pe singurătate, brandurile promovează independența și individualitatea. „Este un mesaj despre împuternicire și unicitate”, afirmă Allison Malmsten, director de marketing la Daxue Consulting. Ea adaugă că mulți consumatori singuri nu se identifică ca fiind singuratici, ci se consideră activi social și împliniți. Anul 2026 a adus și un trend care schimbă complet turismul. Femeile nu mai așteaptă pe nimeni și preferă să plece singure în vacanță. Astfel au apărut și programe speciale dedicate doamnelor și domnișoarelor care își doresc să vadă lumea fără partener.

În același timp, în Asia, autoritățile încep să recunoască impactul singurătății asupra sănătății mintale. În Coreea de Sud, s-au alocat milioane de dolari pentru consiliere și activități sociale, iar Japonia a numit în 2021 un ministru pentru Singurătate și Izolare pentru a aborda problema.

Tinerii care nu au un partener și nici nu au familia aproape găsesc alinarea alături de animalele de companie.

„Aproape toți prietenii mei singuri au pisici, iar unii au câini”, spune ea. Până în 2030, se estimează că numărul animalelor de companie din gospodăriile chineze îl va depăși pe cel al copiilor, potrivit unui raport citat de CNN.

Îmbătrânirea populației singure este un motiv de îngrijorare pentru autoritățile chineze

Totuși, un aspect rămâne îngrijorător: îmbătrânirea populației va face ca numărul vârstnicilor să depășească generațiile mai tinere în următoarele decenii. Pe măsură ce piața se adaptează, economia destinată seniorilor din China ar putea depăși 4 trilioane de dolari până în 2035, conform mass-mediei de stat chineze. Un exemplu recent al acestei tendințe este popularitatea unei aplicații de verificare zilnică pentru persoanele care trăiesc singure, cu un nume sugestiv: „Ești mort?”.

Pe termen lung, însă, unii speră să găsească soluții colective. „Poate vom forma familii temporare împreună”, sugerează Xie, care crede că cererea va genera inevitabil inițiative comerciale pentru a răspunde nevoilor unei populații în continuă schimbare.

Xiao Hanyu, un student de 26 de ani din Shenzhen, recunoaște că îi este teamă să îmbătrânească singur. Totuși, el apreciază confortul și libertatea oferite de economia solo, care îi permite să fie mai selectiv în găsirea unui partener.