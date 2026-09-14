Susține Susține

Tinerii singuri din Asia plătesc pentru prieteni falși, amici de cafea sau petreceri karaoke doar pentru ei

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
O femeie asiatică tânără cu un telefon în mână, pe o stradă din Hong Kong, în timp ce face o fotografie în fața unei clădiri înalte
Tot mai mulți tineri din Asia aleg să trăiască singuri, fără să știe că decizia lor aduce schimbări sociale și economice majore în regiune. Sursa foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Tot mai mulți tineri din Asia aleg să trăiască singuri, fără să știe că decizia lor aduce schimbări sociale și economice majore în regiune. Fenomenul este alimentat de costurile ridicate ale vieții, dar și de faptul că tot mai mulți tineri și-au pierdut interesul pentru căsătorie.

Cuprins:

Rachel Xia, o rezidentă în vârstă de 30 de ani din Hong Kong, s-a obișnuit de mult să trăiască singură, după ce a părăsit orașul natal, Luoyang, din centrul Chinei, în urmă cu un deceniu, relatează CNN.

„Este extrem de convenabil acum pentru oameni să trăiască singuri. Majoritatea lucrurilor la care mă pot gândi le-am experimentat pe cont propriu”, spune ea.

Tot mai mulți tineri din Asia aleg să trăiască singuri

Fenomenul trăit de Xia este parte dintr-o tendință tot mai răspândită în Asia: un număr tot mai mare de persoane aleg să locuiască singure, fără partener de viață și fără copii.

Această schimbare reflectă o modificare a valorilor tradiționale, cum ar fi căsătoria, copiii și proprietatea asupra unei locuințe, care pierd din atractivitate pentru tinerele generații. Creșterea costurilor locuințelor și educației, dar și schimbarea normelor sociale, contribuie la această schimbare.

„Economia singurătății” este o piață de peste un trilion de dolari

Deși ratele scăzute ale natalității din Asia sunt o preocupare pentru guvernele din regiune, care oferă stimulente financiare pentru a încuraja creșterea natalității, există și o parte pozitivă: consumatorii care locuiesc singuri cheltuiesc mai mult pe ei înșiși.

În țări precum Japonia, Coreea de Sud și China, creșterea numărului de gospodării formate dintr-o singură persoană a dus la apariția așa-numitei „economii a singurătății” sau „economiei solo”.

În loc să cumpere scutece sau alimente în vrac, mulți preferă să cheltuie pe animale de companie, jucării de colecție sau experiențe noi care să le îmbunătățească viața.

Potrivit firmei chineze de cercetare Discovery Reports, economia destinată persoanelor singure a atins în China o valoare de peste 1 trilion de dolari în 2025, în creștere cu aproximativ 50% față de 2023.

„Au costuri fixe destul de mari. Nu au un partener sau membri ai familiei cu care să le împartă. În același timp, descoperim că persoanele singure preferă să investească în ele însele, cheltuind mai mult pe călătorii, mese în oraș sau dezvoltare personală, cum ar fi educația sau timpul liber”, explică Ming-Hsuan Lee, profesor la Universitatea Națională Sun Yat-sen din Taiwan.

Tinerii din Asia plătesc pentru prieteni falși, petreceri karaoke doar pentru ei sau fotografi personali de vacanță

Xia primește mâncare și cumpărături livrate direct la domiciliu. Își savurează independența de a-și organiza timpul și preferințele și pare că are o viață perfectă. Totuși, după ce pisica sa, Mocha, a murit în 2025, a început să se gândească serios la ce fel de viitor își dorește.

„M-a făcut să mă întreb mai mult ce fel de viață îmi doresc. Sunt cu adevărat pregătită să trăiesc o viață izolată pentru tot restul vieții?”, a spus ea pentru sursa citată mai sus.

China a pierdut recent titlul de cea mai populată țară din lume în favoarea Indiei. „Economia solo” este înfloritoare, mai ales în orașele în care locuiesc cei mai mulți tineri.

În marile orașe, au apărut cabine de karaoke individuale, iar călătorii singuri pot închiria ghizi sau fotografi personali în destinațiile turistice. În plus, tot mai mulți consumatori investesc în jocuri video, drame scurte sau companii bazate pe inteligență artificială pentru a combate singurătatea.

„Când te întorci de la muncă la ora 22.00 și ai mâncat deja, dacă ai avea un soț sau o soție, ai sta și ai mai vorbi cu ei. Dacă acea companie lipsește, atunci persoanele aleg jocuri, streaming, iar acest lucru schimbă profund modul în care oamenii se distrează”, explică Ashley Dudarenok, fondatoarea consultanței de piață ChoZan din China.

În loc să pună accent pe singurătate, brandurile promovează independența și individualitatea. „Este un mesaj despre împuternicire și unicitate”, afirmă Allison Malmsten, director de marketing la Daxue Consulting. Ea adaugă că mulți consumatori singuri nu se identifică ca fiind singuratici, ci se consideră activi social și împliniți. Anul 2026 a adus și un trend care schimbă complet turismul. Femeile nu mai așteaptă pe nimeni și preferă să plece singure în vacanță. Astfel au apărut și programe speciale dedicate doamnelor și domnișoarelor care își doresc să vadă lumea fără partener.

În același timp, în Asia, autoritățile încep să recunoască impactul singurătății asupra sănătății mintale. În Coreea de Sud, s-au alocat milioane de dolari pentru consiliere și activități sociale, iar Japonia a numit în 2021 un ministru pentru Singurătate și Izolare pentru a aborda problema.

Tinerii care nu au un partener și nici nu au familia aproape găsesc alinarea alături de animalele de companie.

„Aproape toți prietenii mei singuri au pisici, iar unii au câini”, spune ea. Până în 2030, se estimează că numărul animalelor de companie din gospodăriile chineze îl va depăși pe cel al copiilor, potrivit unui raport citat de CNN.

Îmbătrânirea populației singure este un motiv de îngrijorare pentru autoritățile chineze

Totuși, un aspect rămâne îngrijorător: îmbătrânirea populației va face ca numărul vârstnicilor să depășească generațiile mai tinere în următoarele decenii. Pe măsură ce piața se adaptează, economia destinată seniorilor din China ar putea depăși 4 trilioane de dolari până în 2035, conform mass-mediei de stat chineze. Un exemplu recent al acestei tendințe este popularitatea unei aplicații de verificare zilnică pentru persoanele care trăiesc singure, cu un nume sugestiv: „Ești mort?”.

Pe termen lung, însă, unii speră să găsească soluții colective. „Poate vom forma familii temporare împreună”, sugerează Xie, care crede că cererea va genera inevitabil inițiative comerciale pentru a răspunde nevoilor unei populații în continuă schimbare.

Xiao Hanyu, un student de 26 de ani din Shenzhen, recunoaște că îi este teamă să îmbătrânească singur. Totuși, el apreciază confortul și libertatea oferite de economia solo, care îi permite să fie mai selectiv în găsirea unui partener.

„Dacă nu aș avea confortul vieții moderne pentru a-mi satisface nevoile, aș fi mai hotărât să găsesc un partener?”, se întreabă el. După opt ani de viață de unul singur, răspunsul rămâne încă incert.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri China Stiri Japonia Stiri Asia
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
După US Open, noua senzație a tenisului feminin a defilat în trei ținute diferite la Săptămâna Modei de la New York
Gsp.ro
După US Open, noua senzație a tenisului feminin a defilat în trei ținute diferite la Săptămâna Modei de la New York
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Gsp.ro
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Parteneri
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Breaking tragic! Showbiz-ul e în stare de șoc după moartea Mădălinei Apostol. Nick Rădoi a confirmat cel mai negru scenariu! “S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. E adevărat că s-a…”
Avantaje.ro
Breaking tragic! Showbiz-ul e în stare de șoc după moartea Mădălinei Apostol. Nick Rădoi a confirmat cel mai negru scenariu! “S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. E adevărat că s-a…”
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Castelul Peleș
Exclusiv
Știri România
07:00
Mafia biletelor de la Peleș. Agențiile de turism reclamă la ANAF și Poliție samsarii din parcare care vând bilete la suprapreț. „Ducem turiștii prin curte, că în muzeu nu mai avem loc”
Accidentul s-a produs pe drumul național DN15, pe raza localității Gornești din județul Mureș. Foto: ISU Mureș
Știri România
13 sept.
Accident grav pe DN15, în județul Mureș: doi oameni au murit și patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după un impact frontal
Parteneri
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Adevarul.ro
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Editorial din tribună după primul meci al Craiovei fără gol primit în deplasare: „Campioana și-a început marșul către primul loc”
Fanatik.ro
Editorial din tribună după primul meci al Craiovei fără gol primit în deplasare: „Campioana și-a început marșul către primul loc”
UE introduce din 1 noiembrie o taxă de procesare pentru coletele mici din afara UE. Cum se aplică la Temu și Shein
Financiarul.ro
UE introduce din 1 noiembrie o taxă de procesare pentru coletele mici din afara UE. Cum se aplică la Temu și Shein
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Nick Rădoi și Mădălina Apostol | Foto: Facebook
Stiri Mondene
09:12
Boala de care suferea, de fapt, Mădălina Apostol: „Durerea a fost de nesuportat”. Iubita lui Nick Rădoi a murit la 41 de ani
Radu Vâlcan la Insula Iubirii 2026. Sursa FOTO/ Antena 1
Stiri Mondene
13 sept.
Noutatea de la „Insula Iubirii” 2026. Ce le-a spus Radu Vâlcan concurenților. Flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca, soția lui Marco
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: &quot;La banii ăștia să culegi singur&quot;
Observatornews.ro
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: &quot;La banii ăștia să culegi singur&quot;
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
A divulgat mesajele! » Ce compromis a făcut Răzvan Burleanu ca să ajungă președintele FRF
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax.ro
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Monica Gabor, adevărul dureros despre moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Wowbiz.ro
Monica Gabor, adevărul dureros despre moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Filmul tragediei rutiere din Mureș, unde doi bunici s-au stins sub privirile nepotului de 8 ani. Băiețelul a scăpat în mod miraculos
Kanald.ro
Filmul tragediei rutiere din Mureș, unde doi bunici s-au stins sub privirile nepotului de 8 ani. Băiețelul a scăpat în mod miraculos
POLITIC
Un colaj cu Nicusor Dan in stanga si Lucian Pahontu in dreapta
Politică
08:43
Palatul Cotroceni: CNSAS, nu CSAT, trebuia să-l verifice pe Lucian Pahonțu. Ce spusese Nicușor Dan
Un colaj cu două fotografii în care apare Elena Lasconi în timp ce face zacuscă de pește
Politică
13 sept.
Elena Lasconi a făcut zacuscă de pește pe Facebook: „Oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Alertă în Polonia înainte de meciul României! Prim-ministrul avertizează după ce două drone rusești au căzut la graniță: „Nu putem exclude această posibilitate”
Fanatik.ro
Alertă în Polonia înainte de meciul României! Prim-ministrul avertizează după ce două drone rusești au căzut la graniță: „Nu putem exclude această posibilitate”
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Spotmedia.ro
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Ultimele știri
Cultură și Vacanțe
09:45
Orașul european vechi de 9.000 de ani pe care trebuie să-l vizitezi în octombrie. Are temperaturi de 27°C și peisaje desprinse din basme
Bani și Afaceri
09:44
Suedezii transformă turbinele eoliene vechi în case și elicele în schiuri
Lifestyle
09:40
Tinerii singuri din Asia plătesc pentru prieteni falși, amici de cafea sau petreceri karaoke doar pentru ei
Opinii
09:37
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Citește mai multe
TRENDING
Stiri Mondene
13 sept.
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc. „S-a sinucis. Era bolnavă”
Lifestyle
13 sept.
Ziua Crucii, 14 septembrie: ce nu e bine să faci în această zi, conform tradiției
Lifestyle
13 sept.
Horoscop 14 septembrie 2026. Scorpionii ar fi bine să fie mult mai atenți la ceea ce spun, în special la ceea ce dezvăluie despre ei
Știri România
13 sept.
Tragerile loto din 13 septembrie 2026. Report de peste 1,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Plaja din Jeddah, Arabia Saudită – Pe malul mării
Cultură și Vacanțe
09:05
Europa, cea mai importantă piață turistică pentru Arabia Saudită în 2026. Numărul vizitelor va crește cu 130% până în 2030
O femeie ținând în mână bancnote de euro într-un birou
Cultură și Vacanțe
08:36
Surpriza de la recepția hotelurilor din Italia: taxa obligatorie care nu apare întotdeauna în prețul rezervării
O femeie a adormit pe un pat dintr-un magazin Ikea. Foto cu caracter ilustrativ: Getty
Sănătate și Fitness
06:15
Cât să dormi în plus weekend pentru a reduce riscul de hipertensiune: „Protejați-vă inima!”
Un nou soi de măr a fost descoperit într-o grădină din Luton, într-un pom vechi de 90 de ani. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
13 sept.
Un nou soi de măr a fost descoperit într-un pom vechi de 90 de ani, într-o grădină din spatele casei, în Luton: „Excelent pentru prepararea piureului”
Dame Barbara Cartland, născută la 9 iulie 1901
Lifestyle
13 sept.
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Lucian Daghie
Știri România
13 sept.
Poveștile lui Lucian Daghie, românul care a vizitat 190 din cele 193 state ONU: „Nimic nu se compară cu Dzangha-Shanga”. Unde mai trebuie să ajungă
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv duminică, 13 septembrie. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)
Știri România
13 sept.
Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după bătaia din Centrul Vechi cu Danu Spartanu
Autostrada 2 București - Constanța, România - 10 august 2021: Un agent al Poliției Rutiere din România folosește un radar de viteză.
Știri România
13 sept.
Un șofer a circulat cu 223 km/h pe Autostrada A3 Turda - Borș. Pe A1, un croat a mers cu 204 km/h
Clădirea UGIR de pe strada George Enescu
Reportaj
Știri România
13 sept.
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu