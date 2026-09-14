Europa, cea mai importantă piață turistică pentru Arabia Saudită în 2026. Numărul vizitelor va crește cu 130% până în 2030

Arabia Saudită traversează o transformare istorică a sectorului turistic, trecând rapid de la o destinație axată predominant pe pelerinaje religioase la un centru de interes global pentru vacanțe de agrement.

Un studiu recent realizat de compania de cercetare Tourism Economics și prezentat în cadrul evenimentului WTM Spotlight Riyadh arată că Europa reprezintă principala piață pe distanțe lungi care va alimenta următoarea etapă de extindere a turismului din regat.

Potrivit prognozelor oficiale, numărul europenilor care vor alege Arabia Saudită ca destinație de vacanță va crește cu cel puțin 130% între 2025 și 2030. Piețe precum Germania și Italia se remarcă prin cifre impresionante, estimându-se că sosirile din aceste țări se vor tripla până la sfârșitul deceniului.

În același timp, piețele din Asia-Pacific și America de Nord își vor dubla fluxurile de vizitatori. Datorită acestor tendințe, piețele de lung curier vor genera 54% din totalul sosirilor internaționale de agrement până în 2030, în creștere de la 47% în 2025.

Creșterea a început deja să se resimtă puternic. În 2025, țara a înregistrat 7,6 milioane de turiști internaționali de agrement, de peste șase ori mai mult față de 2019, iar cheltuielile generate de aceștia au crescut de cinci ori, ajungând la 12,6 miliarde de dolari (10,86 de miliarde de euro).

Numărul nopților de cazare ale vizitatorilor internaționali a crescut cu 177% în intervalul 2019-2025, depășind cu mult media globală de creștere de doar 12%.

Marea Meccă și Medina rămân cele mai mari destinații din punctul de vedere al volumului de vizitatori, însă orașele Riyadh și Jeddah cunosc o expansiune explozivă a numărului de turiști datorită diversificării ofertei culturale și de divertisment.

De asemenea, regiunea AlUla, renumită pentru peisajele sale deșertice spectaculoase și siturile arheologice străvechi, a înregistrat aproximativ 9 milioane de nopți de cazare în 2025, fiind prognozată o creștere anuală de 11% a acestora până în 2030.

Atractivitatea regatului este susținută de proiecte majore precum dezvoltarea zonei de lux de la Marea Roșie și găzduirea unor evenimente internaționale de anvergură, culminând cu Cupa Mondială FIFA din 2034.

Pentru a încuraja sosirile din exterior, autoritățile saudite au simplificat masiv procesul de acordare a vizelor. Cetățenii din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv românii, au dreptul de a solicita o viză turistică electronică (e-Visa) direct online.