Fostul luptător de MMA Anatoli „Tolea” Ciumac a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei decizii luate duminică, 13 septembrie 2026, de magistrații de la Judecătoria Sectorului 3.

Verificările derulate de anchetatori au arătat că între Tolea Ciumac și Danu Spartanu a existat inițial o agresiune reciprocă. Ulterior, situația a escaladat rapid, iar Ciumac a continuat să își lovească adversarul în mod repetat.

Echipajele de poliție i-au identificat pe cei doi și i-au condus la sediul Secției 27 pentru audieri.

Deși persoana vătămată a transmis organelor de anchetă că nu dorește să formuleze o plângere penală, oamenii legii au continuat cercetările pentru infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe.

Tolea Ciumac a fost reținut de polițiști după o bătaie cu Dan Spartanu în Centrul Vechi din București. Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)

Lupta din ring, mutată pe caldarâm înainte de gala oficială

Cei doi luptători se cunoșteau și aveau deja programată o întâlnire oficială în ringul de MMA. Tolea Ciumac și Danu Spartanu urmau să fie protagoniștii unui meci cap de afiș programat pentru data de 30 octombrie 2026, în cadrul unei gale organizate la Sala Sporturilor din Buzău.

Tensiunile dintre ei au scăpat însă de sub control cu mai bine de o lună înainte de evenimentul sportiv.

În urma audierilor, polițiștii au emis pe numele lui Tolea Ciumac o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Decizia instanței și posibilitatea de atac

Judecătoria Sectorului 3 a admis în parte propunerea formulată de procurori și a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui Anatoli Ciumac pentru perioada 13 septembrie – 12 octombrie 2026 inclusiv.

Măsura privativă de libertate a fost luată pentru infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice.