Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit la vârsta de 41 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2.00, după ce și-ar fi pus capăt zilelor.

Moartea femeii a fost confirmată de Nick Rădoi, care a dezvăluit că Mădălina Apostol s-a sinucis în România, în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026.

La scurt timp după ce Mădălina Apostol a murit, în mediul online au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi suferit de depresie. „Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram, când a aflat că prietena ei a murit.

Potrivit jurnaliștilor de la „Ce se întâmplă, doctore”, iubita lui Nick Rădoi dezvăluia în vara anului 2023 că suferă de vasculită, o boală autoimună foarte periculoasă.

După cum afirma Mădălina Apostol la acea vreme, durerile provocate de vasculită erau insuportabile și a crezut chiar că va rămâne invalidă.

„Vasculita este o boală autoimună foarte periculoasă și apare fără să-ți trimită vreun semnal de alarmă înainte. Mie mi-a apărut din neant, pur și simplu într-o zi mi-am văzut picioarele din ce în ce mai inflamate, pline de vânătăi care se extindeau rapid, iar durerea a fost una de nesuportat. Simptomele care m-au îngrijorat cel mai tare nu au fost cele mai sus descrise, pentru că am ajuns la medic imediat ce picioarele mele s-au transformat.

Însă medicul nu m-a diagnosticat corect, mi-a dat un tratament greșit pe baza de antibiotic și m-a trimis acasă, fapt ce a agravat situația. Iar eu am fost atacată de această afecțiune foarte agresiv în zilele următoare, astfel că am ajuns la spital din nou, de data aceasta în convulsii și complet inconștientă. În acel moment am crezut că voi rămâne invalidă, pentru că picioarele mele erau efectiv necrozate. Și da, există riscul de recidivă. Orice boală autoimună poate recidiva. Însă atâta vreme cât am grijă de sistemul meu imunitar, sunt în siguranță”, afirma Mădălina Apostol în urmă cu aproximativ trei ani.