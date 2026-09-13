Un nou soi de măr a fost descoperit în Marea Britanie. Pomul vechi de 90 de ani produce fructe excelente pentru piure. O varietate de mere neidentificată până acum, cultivate într-o grădină din spatele casei, în Luton, a fost descoperită întâmplător, în urma unei donații de fructe.

Mărul a fost găsit pe Clarendon Road, în cartierul High Town din Luton, în 2023, într-un pom despre care se crede că are între 70 și 90 de ani, potrivit BBC.

Acesta a fost analizat anul trecut de Institutul Național de Botanică Agricolă din Cambridge și comparat cu alte varietăți din Marea Britanie și din Europa.

Konni Deppe, fondatoarea Luton Orchards, a declarat că este o „adăugire frumoasă” la istoria orașului, după cazul din 1958 al localnicului Alfred Hull, care a cultivat o varietate de mere celebră, numită ulterior „Pam’s Delight” după fiica sa, Pamela.

Ea a descris gustul noului soi de măr ca fiind excelent pentru prepararea piureului. A spus că aroma acestuia se schimbă considerabil pe măsură ce se coace, „de la acidulat la plăcut, înainte de a căpăta o notă ușoară de vin atunci când este prea copt”.

Deppe a afirmat că testele ADN au arătat că arborele produce un soi neidentificat anterior și, probabil, soiurile-mamă ale noului măr sunt două tipuri din secolul al XIX-lea: Newton Wonder și James Grieve.

„Newton Wonder a crescut dintr-un pom găsit în acoperișul de paie al unui pub din King Newton, Derbyshire, în jurul anului 1870, în timp ce James Grieve este un măr scoțian care datează din 1893”, a spus Deppe.

Actualul proprietar al copacului, care a dorit să rămână anonim, a declarat că este „bucuros să facă parte din această descoperire minunată”, însă cine a plantat copacul și de ce rămâne un mister local.

„Pomii fructiferi erau odinioară obișnuiți în grădinile din Luton, iar zona din jurul pomului este indicată pe hărțile istorice ale Ordnance Survey ca fiind populată cu pomi fructiferi”, a adăugat ea.