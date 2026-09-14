Surpriza de la recepția hotelurilor din Italia: taxa obligatorie care nu apare întotdeauna în prețul rezervării

Ai planificat o vacanță în Italia, ai făcut rezervarea la hotel și ai plătit suma afișată pe platforma de booking. Totul pare să fie în regulă, dar la recepție te poți trezi cu o surpriză: o taxă suplimentară pentru fiecare noapte de cazare.

Aceasta se numește „Tassa di soggiorno”, o taxă turistică locală, cunoscută și sub denumirea oficială „imposta di soggiorno” sau, în cazul capitalei italiene, „contributo di soggiorno”. Conform informațiilor furnizate de publicația economică italiană InReception, această taxă este percepută în funcție de oraș, tipul și categoria unității de cazare.

Ce este Tassa di soggiorno și cine o plătește?

Tassa di soggiorno nu este o taxă națională cu valoare unică pentru întreaga Italie. Potrivit articolului 4 din Decretul legislativ nr. 23/2011, fiecare municipalitate are dreptul să stabilească propriile tarife și reguli pentru aplicarea acesteia.

Fondurile strânse sunt utilizate pentru dezvoltarea turismului, întreținerea patrimoniului cultural și îmbunătățirea serviciilor publice locale.

Această taxă se aplică nu doar în hoteluri, ci și în alte tipuri de cazări turistice, precum B&B-uri, apartamente de vacanță, case de oaspeți, campinguri sau unități de tip agriturismo. În general, taxa este calculată pe persoană și pe noapte, cu limite stabilite pentru numărul de nopți taxabile.

De exemplu, la Roma, taxa se aplică pentru maximum 10 nopți consecutive într-o singură locație, în timp ce la Florența limita este de șapte nopți.

De ce Tassa di soggiorno nu este inclusă în prețul cazării?

Când rezervi o cameră pentru 100 de euro pe noapte, este posibil ca această sumă să reprezinte doar costul cazării.

Taxa de soggiorno este deseori afișată separat sau poate fi achitată direct la unitatea de cazare, fie la check-in, fie la check-out. De aceea, este important să verifici înainte dacă suma afișată pe platforma de rezervări include sau nu această taxă.

Mai mult, valoarea taxei poate varia chiar și în cadrul aceluiași oraș, în funcție de categoria unității de cazare. La Milano, de exemplu, tarifele valabile începând cu 1 aprilie 2026 sunt următoarele: 3 euro pe noapte pentru hotelurile de o stea, 4 euro pentru cele de două stele, 7 euro pentru cele de trei stele, 10 euro pentru cele de patru stele și 12 euro pentru cele de cinci stele. În cazul B&B-urilor sau altor opțiuni de cazare pe termen scurt, taxa este de 9,50 de euro pe noapte, conform comune.milano.it.

Tarifele în principalele orașe turistice din Italia

Fiecare oraș italian are propriile reguli și tarife pentru Tassa di soggiorno. La Roma, de exemplu, turiștii cazați în hoteluri de cinci stele plătesc 7 euro pe noapte, în timp ce cei care aleg hoteluri de o și două stele plătesc 3 euro.

La Florența, taxa este percepută pentru maximum șapte nopți consecutive, iar suma depinde de tipul și categoria cazării. În Veneția, valoarea taxei variază în funcție de perioada anului și de locația exactă a unității de cazare.

Napoli aplică taxe care diferă în funcție de categoria unității, iar în unele orașe, cum ar fi Milano, taxele sunt ajustate și în funcție de tipul de structură turistică.

Cum și când se plătește Tassa di soggiorno?

Modalitatea de plată a taxei variază. În unele cazuri, hotelurile oferă posibilitatea plății cu cardul, însă pensiunile sau apartamentele administrate independent pot solicita plata în numerar. Din acest motiv, este recomandat să ai la tine câțiva euro cash, mai ales dacă te cazezi în unități mai mici.

Taxa este colectată de unitățile de cazare, care o virează ulterior autorităților locale. De exemplu, la Florența, proprietarul unității este obligat să elibereze o chitanță pentru suma încasată.

Este important să verifici dacă taxa este specificată separat pe nota de plată și dacă suma corespunde numărului de nopți și persoanelor cazate.

Conform reglementărilor locale, anumite categorii de persoane pot fi scutite de la plata Tassei di soggiorno. Acestea includ copiii sub o anumită vârstă, pacienții care vin pentru tratamente medicale, însoțitorii acestora și unele categorii de muncitori.

De exemplu, la Florența, copiii sub 12 ani, pacienții și însoțitorii lor beneficiază de scutire, iar anumite grupuri școlare sau sportive pot primi reduceri de 50%.